大陸今年GDP成長率 野村上調至4.8％

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大陸8月多項經濟數據出現邊際改善後，再有機構上調對大陸景氣的看法。投行野村控股中國首席經濟學家陸挺發布的最新報告，將大陸今年GDP年增率預測從4.6％上調至4.8％，但仍低於官方5％左右的目標值，至於2024年的GDP年增率預測則維持3.9％。

綜合陸媒28日報導，野村報告，將大陸第三季GDP年增率預測從3.7％上調至4.1％，將第四季GDP年增率預測從4％上調至4.3％。值得注意的是，野村仍對大陸經濟增長持謹慎態度，主要因為一線城市房屋成交的增長溫和，可能進一步擠壓三四線城市。另外，由於人民幣貶值、全球大宗商品和能源價格上漲，加上夏季旅行需求的逐漸減弱，服務業可能失去動力，因此對2024年的增長預測維持3.9％不變。

至於物價，報告認為，由於能源價格飆升可能推高非食品價格，大陸9月消費者價格指數（CPI）年增率將來到0.2％，較8月輕微擴大0.1個百分點。

野村指出，大陸經濟數據可能只是表面「走穩」，受到出口疲軟、房地產行業持續不振及私營部門信心較弱等因素影響，預計未來幾個月經濟狀況將保持低迷，甚至有惡化之虞。報告認為，官方還是需要繼續加大對實體經濟的支持力道。

大陸日前公布8月工業生產、消費等數據表現皆為優於預期，加上新增社會融資大幅回升，市場對大陸經濟重燃希望，包括摩根大通、澳盛銀行9月中旬先後上調大陸經濟預測。以澳盛來說，將今明兩年的大陸GDP年增率分別上調0.2個百分點，來到5.1％和4.2％。

會計師事務所畢馬威中國（KPMG，台灣稱安侯建業）28日最新報告更加樂觀，報告指出，在大陸下調政策利率、穩增長政策持續的背景下，預期政策效果將在下半年逐步顯見，預估今年大陸經濟增長可望達到5.5％。