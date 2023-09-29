華為新機秒售罄 供應鏈嗨翻

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華為供應鏈近期股價狀況

捲土重來的大陸資通訊大廠華為近期成為鎂光燈焦點，其28日再發表手機新品開售秒售罄，平板與手表等產品也獲得不俗成績。反映在股價上，華為供應鏈與概念股為大贏家，近期股價迎慶祝行情不斷，還傳出業者正積極招人、擴大產能等利多。

隨著華為28日發售多款新品，陸股華為概念股在長假前最後的交易日繼續大漲，格林精密等20％漲停，春秋電子、歐菲光等10％漲停，信維通信、元道通信漲逾14％，欣旺達、華力創通漲逾10％。

華為微博28日宣布，包括手機Mate 60 RS非凡大師、平板MatePadPro、手表華為WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師、智慧螢幕V5 Pro等多款新品在當日早上10時08分正式開賣。開售不久後售價約人民幣（下同）1.2萬元起的Mate 60 RS非凡大師就秒殺，處於缺貨狀態。

界面新聞報導，華為供應鏈們近期也因為新品聲勢大，經營狀況大為好轉。知情人士表示，一度跌入谷底的歐菲光占Mate 60系列多數鏡頭份額，其南昌工廠半年來還新招數千人、擴增產線。

報導引述信維通信指出，公司下半年訂單飽滿，產能利用充分。終端廣告代理商智度股份表示，華為復甦預計帶動第四季業績，正準備增人力應對。立訊精密稱，公司已打入Mate 60 Pro的充電模組供應商。

華為新機此次最大技術亮點在於衛星方面，華力創通9月初公告，至今連續12個月累計收到某客戶採購訂單總金額約2.1億元，超越公司去年主業務收入的一半，市場猜測該客戶正是華為。

Counterpoint分析師Lam表示，Mate 60 Pro銷量將逾700萬支。天風國際證券分析師郭明錤指出，Mate 60 Pro下半年出貨估600萬支，預估2024年華為高階手機零組件採購量為3千萬～4千萬支。

另據市場人士觀察，中芯國際N＋2晶片製程產能應就代表了華為旗艦機款的產能。

摩根士丹利指出，預測在中芯每月可生產約200萬個7奈米5G SoC晶片，估華為明年5G旗艦手機的產能約為2,500萬支。