人民幣國際支付占比 直追日圓

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環球銀行金融電訊協會（SWIFT）28日最新報告稱，8月份人民幣國際支付占比由7月的3.06％升至3.47％，創歷史新高；人民幣國際支付全球排名維持在第五位，但距離日圓占比3.68％的差距明顯收窄。

綜合陸媒28日報導，SWIFT報告顯示，8月份美元的國際支付占比仍穩居第一，達48.03％。其後為歐元的23.22％及英鎊的7.14％，日圓位居第四。報告還顯示，8月份美元的相關交易占比繼續刷新紀錄至48.03％，歐元占比則續降至23.22％，續創紀錄新低。

今年8月，人民幣支付價值相比7月上升18％，而同期全球支付價值總體增長4.02％；若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣的排名則維持在第六位，支付價值佔比為2.59％。

報導稱，人民幣國際支付占比曾在2022年1月首次突破3％，達到3.2％的紀錄新高，今年7月份則是第二次占比突破3％。今年1月人民幣國際支付占比曾觸及1.91％的階段低點，隨後一路回升，至8月已連續七個月上揚。

美元和人民幣的支付占比之所以出現一降一升的情況，主要是俄羅斯、巴西等金磚國家，因各種原因加速「去美元化」所致。

俄國因入侵烏克蘭受歐美國家制裁以來，不得不轉向中國懷抱，俄國盧比和人民幣雙邊本幣直接結算的規模大幅增加。而巴西的外匯存底中，人民幣躍升為第二大貨幣，而中國也加強以人民幣支付原油、天然氣等大宗商品費用。