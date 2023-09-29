聯想印度廠 遭稅務局搜查

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印度政府對中國企業的逃稅監管調查再添一樁，繼先前的小米、OPPO和vivo等中國品牌手機大廠後，中國個人電腦（PC）龍頭聯想集團在印度的工廠和辦公室，27日傳遭印度稅務局突擊搜查。聯想隨後證實相關消息並稱，正在與印度當局合作，將提供任何支持。

港股上市的聯想28日收跌0.38％，報7.82港幣，該股年內至今已累計大漲20.5％。

印度財經資訊網Money Control 28日引述官方消息人士透露，由於印度稅務局官員懷疑聯想公司逃稅，為確認相關資訊並蒐集證據，27日前往聯想集團位在南印度哈里亞納邦古里格拉姆縣的工廠，及卡納塔卡邦首府邦加羅爾的辦公室突襲搜查。

印度官方此前亦曾劍指中國手機大廠小米，在2022年4月指控其印度子公司以假冒為支付特許權使用費的方式，匯款給國外實體，違反「外匯管理法」，因而扣押小米印度子公司帳戶的555.13億盧比資金（約6.8億美元）。隨後，在印度智慧型手機市場占有領先地位的OPPO、vivo等中企也遭監管波及。

印度財政部7月份公布統計指出，小米、vivo、OPPO等中企在印度逃稅並非法轉移資金的涉資規模多達800億盧比（約合人民幣70.2億元），但印度稅務機關僅追討回逃稅總額的8％。

印度稅務監管收緊，聯想表示，將配合當局調查，並提供任何支持。聯想印度子公司由聯想控股和聯想集團於1996年共同創立，在印度市場市占率達17％。