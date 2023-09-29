十一長假後 陸藍籌股回暖可期

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回顧9月以來，A股表現呈窄幅來回整理，美國聯準會（Fed）較鷹派的會議決議立場，使得美元偏強、陸股資金偏向外流。但中國人民銀行於8月調降貸款市場報價（LPR）利率、9月15日全面降準下，釋放資金平抑了外資流出，使整體大盤出現托底、築底之勢。

觀察上綜指數近一個月相對持平上漲約0.39％，深成指較弱跌約1.36％，代表上、深兩市大型藍籌股的富時中國A50指數仍相對強勢，近一個月漲幅達1.36％左右，最新點位約在12,660點附近。

大陸日前公布的多項8月經濟數據，包括零售銷售、工業生產等經濟活動表現皆優於預期，其中8月工業生產年增率由3.7％升至4.5％，優於市場預期3.9％；零售銷售年增率由2.5％升至4.6％，亦優於市場預期的3％。

再加上8月新增社融回升至人民幣（下同）3.12兆元，主要是政府債券融資大增所致，結構逐漸改善，未來考量地方專項債進入發行高峰，將帶動政府債券融資，居民中長期貸款有望改善，預期9月新增社融回升亦可優於過往平均。

隨著大陸經濟數據全面改善，近期已經有外資券商重新上修2023年大陸經濟成長率至5％以上，包括澳盛銀行、摩根大通等，主要理由包括寬鬆的貨幣環境、房地產政策全面鬆綁、生產供需環境改善等，顯示大陸在第四季起，經濟基本面將有機會進入上行循環，我們也預期在十一長假後，受民間消費信心回升影響下，經濟數據進一步向好，資本市場中較偏向內需的大型藍籌股也回暖可期。

今年以來前三季大陸經濟表現較不如預期，其中一大主因在於房地產市場狀況持續惡化，不但嚴重衝擊消費信心，相關房企引發的債務問題更是引發關注。今年7月中央政治局會議，官方總算正視問題的嚴重性，對房市的論述，一改先前 「房住不炒」的基調，而是改為「適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展」 做定調，反應中央對房市的態度已出現明顯轉變。

而8月以來，提振房市的相關政策逐漸落地。首先，是「認房不認貸」政策的實施。所謂「認房不認貸」是指允許居民家庭在當地無成套住房的情況下，即使已經使用貸款購買過住房，仍然可以按照首套住房的政策申請貸款。如此一來將會有更多購房者享受到首套房貸款的頭期款比例和優惠房貸利率，有助於降低居民購房門檻和成本，更可滿足自住和改善性住房需求，修復市場信心。

在一系列的政策組合拳幫助下，有意願購房的民眾將可大幅降低買房的壓力，而已有房的民眾，則有機會降低利息的支出，增加可支配所得用於其他消費。未來市場也預期，若有必要利率仍有進一步調降的空間。在官方政策強力護航托底之下，房市也有機會慢慢走出谷底，對經濟的負面拖累也有望逐漸降低。

陸股傳統的「金九銀十」月份仍有機會醞釀，今年來日、台、韓股市皆有較明顯漲幅，惟就韓國Kospi指數與日本日經225指數來看，其較過去10年平均動態本益比分別溢價23％和17％，近期仍較溫吞的大陸股市價格顯得愈加親民。

在數據顯示經濟回溫、高官喊話、政策托底下，房市止穩應可帶動民間消費信心，就中長期來看，投資人仍可正向看待，大型陸股或指數整體仍適合逢回持續布局。