公股銀二方向 提升放款收益

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今年以來國銀中小企業放款餘額變化

公股銀行積極調整放款結構，在考量風險及利潤下，鎖定二大方向，一是中小企業放款，二是工業區貸款，公股銀評估，預估整體中小企業放款成長目標將是4％以上。

觀察今年以來的國銀中小企業放款餘額變化，除1月、2月較前一個月小幅衰退外，之後穩定向上，8月底餘額達9兆5,325億元，較去年底的9兆2,832億元，成長2,493億元，年增率達2.69％。

公股銀表示，為提升放款收益，除持續調整對政府、公營事業及大企業收益性較低的放款，將會著重收益性較高的中小企業放款業務，即設定質、價並進方向，加強承作中小企業放款及工業區貸款，全年的企業金融業務目標將持續穩健發展，整體中小企業放款成長目標將是4％以上。

公股銀指出，中小企業的放款利差較好，也會搭配擔保品、信保基金方式來降低風險，因為中小企業支撐本國經濟發展，銀行持續提供各項資金需求，協助中小企業，也是銀行目前經營重點客群。至於大企業的資金需求，則以金額較大的建廠投資、海外布局案件為主。

鎖定新戶方面，公股銀說明，將積極招攬客戶對工業區廠房融資需求，並舉辦工業區講座活動，開發新戶往來，拓展中小企業新戶客源、提升放款動能。同時也鎖定維繫良好往來關係，提高客戶忠誠度，因此將加強拓展信用風險低的優質授信案件，以有十足擔保或具自償性的供應鏈融資客戶為主，以拓展中小企業放款市占率。

公股銀強調，推廣中小企業授信將從兩大方向推動，一是積極調整客群結構，結合中小企業信用保證基金，致力開拓具發展潛力的中小企業授信新戶，並加強既有客戶授信往來；二是分析客戶營運架構，提供客製化金融服務，並主動發掘客戶潛在需求，以專業爭取合理承作利率及周邊商機，同時整合銀行的資源。