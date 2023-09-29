中小企放款平均利率 約3.1～3.5％

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為了抵抗通貨膨脹，台灣中央銀行去年起，跟隨全球主要國家採取升息措施，中小企業與小微企業放款利率水準也上升，目前一般貸款平均利率約落在3.1％～3.5％。

公股銀主管指出，去年3月央行升息前，中小企業與小微企業放款利率平均值約在2.3％～2.8％間，現在利率也跟著調高後，對於銀行來說，利差比一般大企業好，但重點就是風險控管，因此也會積極強化風控。

為爭取優質中小企業往來，銀行會提供具競爭力的優惠貸款利率，一般的中小企業則可以善用政策性貸款，或是銀行的專案貸款取得優惠利率，並且綜合考量銀行的信譽、服務品質、便利性等因素，來決定往來銀行，後續可以將存款、薪資轉帳、外匯業務等，集中在往來銀行辦理，以利爭取更好的授信條件。

土地銀行積極利用內部教育訓練，向全行宣導推展中小企業、小微企業放款政策，並參加外部宣導活動向客戶說明，如與聯輔基金會、經濟部中小企業處主辦各項說明會，希望藉由雙向溝通等措施，並且積極拜訪企業廠商，協助中小企業、小微企業取得所需的資金，鞏固銀行的放款成績。

彰化銀行針對中小企業、小微企業，主要是藉由大數據分析技術，結合內外部資訊，產生潛在優質企業名單，並參酌總體經濟動態、營運架構等，透過專案引導，鼓勵分行集中有限資源，提供客製化金融服務，並獲取合理利潤。

華南銀行提供中小企業客戶「淨零轉型」諮詢診斷服務，以協助中小企業朝低碳化轉型，教中小企業如何達到淨零碳排，且針對需要轉型資金的客戶提供利費率優惠融資方案。

為協助中小企業隨時隨地調度及快速取得資金，華銀首創行動裝置線上動撥服務，企業戶不需遞送紙本申請書，可直接於APP上放款動撥，快速取得需要資金，讓負責人員可跨越時間、地點的限制得到服務，以爭取成為企業戶資金調度銀行首選。