國銀Q2海外曝險 美連32季居冠

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本國銀行第二季前十大曝險國

中央銀行28日公布第二季本國銀行國家風險統計，以直接交易統計的外國債權（即直接風險）餘額增至5,499.29億美元，季增101.3億美元或1.88％，已連三季上升，其中，對美國曝險已連32季居第一位，對美直接風險餘額達1,574.79億美元，季增133.39億美元，已連六季上升，且刷新歷史最大季增額。

央行官員表示，第二季本國銀行直接風險增加，主因對公共部門債權增加所致，最大曝險國仍是美國、達1,574.79億美元，續創歷史新高，季增133.39億美元或9.25％。美國第二季仍持續升息，因高利率下吸引資金進入，不論是公債投資、資金拆存、信託資產的基金投資都有增加，持續使國銀曝險上升。

第二大仍是大陸曝險464.83億美元，續創2020年第二季後新低，季減2.48億美元或0.53％，且是連二季下降。央行官員說明，大陸曝險雖續降，但變動並不大，主要是信託資產中基金投資減少，加上整體金融情勢不明，國銀自然也相對保守，恆大事件等金融風波影響，後續要持續觀察。

香港曝險季減26.39億美元至340.27億美元，降至第四大暴險國，主要是利率因素使銀行間資金移動，整體資金拆存減少所致；盧森堡季增11.69億美元至368.7億美元，躍升第四大曝險國，主要是基金投資增加。

日本曝險季減17.16億美元至309.95億美元，除因資金拆存部分下滑，加上日本利率持續維持低點，資金仍流往美國，同時也反映日圓貶值因素，第二季貶值8.08％，折計美元後減少。

直接風險前十大曝險國家／地區依序為美國、大陸、盧森堡、香港、澳大利亞、日本、英國、越南、新加坡及開曼群島，合計4,058.11億美元，季增90.51億美元，占比73.79％。

最終風險前十大暴險國家／地區依序為美國、大陸、日本、盧森堡、澳大利亞、香港、韓國、法國、開曼群島及越南，合計4,019.78億美元，季增113.51億美元，占比74.58％。