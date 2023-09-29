樂天銀損益兩平 國票金有信心

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國票金控28日舉行法說會，法人關注旗下純網銀樂天銀行營運狀況。國票金表示，樂天銀前八月稅前虧損為4.39億元，是三家純網銀中累計虧損最少，且尚未觸及增資警戒，「不急著在明、後年就增資」，目前將以降低固定費用跟成本為首要任務，若有增資需求，國票身為母公司，承諾一定全力以赴。

國票金表示，純網銀吸收存款很快，但放款成長相對慢，存放比不容易拉高；觀察韓國經驗，存放比其實很快拉高，且根據日韓經驗，純網銀在數年後都可以損益兩平，借鏡日韓經驗下，樂天銀對損益兩平進度有信心，未來將加緊開辦企金業務，「這是國票金業務強項」，期早日達到損益兩平。

國票金指出，至8月底，樂天銀存款達205.61億元、放款45.8億元，開戶數18.2萬戶，前八月稅前虧損4.39億元，今年是樂天銀放款「衝刺年」，目前存放比約22％，後續目標是放款持續成長，未來將推展企金業務，跟國票金有更多合作，已拉高存放比。

樂天銀目前也持續與街口支付、基富通合作。國票金說明，內部數據觀察顯示，與兩大業者合作，雙方面導客效益均有顯著成長；未來除與擴大合作外，也將積極爭取試辦業務，與電支業、證券業合作業務，並爭取開展法金業務。

對第四季與明年展望，國票金總經理陳冠舟強調，若依照美國聯準會（Fed）釋出的前瞻性貨幣指引，第四季可能是最後一次升息，目前美債殖利率曲線倒掛情形，可望在停止升息後有所改變，國票金淨值可望受惠，經營不力的谷底預期將逐漸改善，在養券利差持續提升下，營運成果預料漸入佳境。

另有關安泰銀行併購案，國票金重申，併購案各方面條件已與二年前不同，包括財務狀況、意願等，「條件有很大差異」，確實不容易用當時條件再來洽談，未來會待市場條件合適時，雙方會再來評估是否要繼續推動併購案。