中小企放款 連6月成長

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景氣谷底已過，中小企業放款重現動能。金管會28日公布，8月國銀對中小企業放款增加476億元，已連續六個月增加，前八月新增放款2,492億元。金管會分析，年初中小企業放款不增反減，但近六個月轉為成長，顯示近期景氣回穩，不好的情況已過去。

據銀行局統計，8月國銀對中小企業放款增加476億元，以單月的趨勢觀察，今年初中小企業放款不增反減，1、2月就減少148億元，直到3月才轉為單月增加，但也僅單月增加141億、253億元，5月開始才明顯回溫，連續三個月增加超過500億元，8月增加金額則較7月536億元些微減少。

至8月底國銀對中小企業放款餘額提高到9兆5,325億元，與去年底的餘額相比，國銀對中小企業放款前八個月新增2,492億元，增加金額同比減少38％，為五年同期增量新低，近五年最高峰為2021年前八月增加5,807億元。銀行局指出，2022年、2021年新冠肺炎疫情爆發，政府推出協助企業紓困的政策性貸款，加上今年景氣衰退，放款新增金額回到疫情前水準，2019年前八月為新增1,921億元。

金管會今年對中小企業放款目標是新增放款餘額3,800億元，目前達成率約65.6％。銀行局表示，依照中小企業備料或週轉需求的習性，往年都是在6月、12月放款金額較高，今年有很大機會可以達標。

據金管會統計，前八月對中小企業放款新增金額最高的前三名銀行，第一名是北富銀增加670億元，第二是華南銀增加315億元、第三是玉山銀270億元；放款減少的前三名銀行是台銀減少146億元、星展銀減少43億元、京城銀減少18億元；放款規模來看，至8月底規模前五大銀行分別為一銀9,301億元、合庫8,282億元、台企銀7,371億元、華南銀7,247億元、兆豐銀6,299億元。