10月超商可繳土增稅、契稅、印花稅

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財政部力推稅務便捷化，10月1日起新增土地增值稅、契稅及印花稅可至超商多媒體資訊機（KIOSK）查詢及繳納稅款；此外，11月開始，印花稅自繳稅款及使用牌照稅、房屋稅、地價稅逾期案件也可線上繳稅。

財政部表示，明年1月1日起，將開放期貨交易稅及證交稅（含自繳及核定稅款）線上繳稅。現行民眾證交稅和期交稅是在交易時即已預扣，但券商在交割（T+2日）後的次日，須至金融機構繳納。

財政部指出，明年1月起，券商這部分稅金除了可至金融機構繳納，也可線上繳交。財政部10月2日將至立法院財委會業務報告，針對便捷稅務服務，除了上述新制，財政部表示，還包括精進111年度綜所稅結算申報服務、積極推動發票無紙化政策，以及實施使用牌照稅繳款書歸戶。

111年度綜所稅結算申報服務精進措施，主要是手機報稅新增現金繳稅及申請延（分）期繳稅功能、試辦網路（含手機）申報附件上傳服，合計111年度綜所稅網路申報件數為502萬件，其中手機報稅及行動電話認證分別為165 萬件及244萬件。

至於積極推動發票無紙化政策部分，財政部持續增開雲端發票專屬獎組數，且最新統計雲端發票使用率已破5成達52.99％，較111年同期增加6.02個百分點，雲端發票開立張數合計30億 6,846萬張。

另外，為協助穩定國內物價，依據貨物稅條例第10條第3項規定，函報行政院核定自本年10月1日起至12月31日止，繼續機動調降汽油、柴油貨物稅應徵稅額，汽油由每公升徵收新台幣6.83元調降2元至4.83元，降幅29.3％；柴油由每公升徵收3.99元調降1.5元至2.49元，降幅37.6％。