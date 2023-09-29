台船攜百廠 我首艘自製潛艦亮相

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台灣潛艦國造跨出成功第一步，由台船號召百家廠商組國家隊，歷時七年打造的首艘自製潛艦原型艦「海鯤號」，28日舉行下水暨命名典禮，由總統蔡英文擲瓶。據了解，未來還有7艘潛艦後續艦建造案，可望採行機密採購方式，委由這支潛艦國家隊量產，概估預算高達2,000億元。

業界透露，按照國際上高精密造艦計劃估算，此造艦案毛利率可能逼近1成，有助吸引相關廠商投入造艦能量，進一步在台形成潛艦國造供應鏈。

台船董事長鄭文隆表示，建造過程中最困難的是各式裝備、零組件的籌獲，因為台灣沒有這些產業，因此必須推動本土化製造的能量，這些年來已有近100家本土廠商參與到首艦的材料、設備、零組件的提供及製造，包括中鋼、中科院等知名公司及機構，對國內船艦產業及金屬工業技術提升具相當實質意義，海鯤潛艦本土自製率約40％，總計全案參與人員包含台船、中科院、海發及256戰隊，將近1,000人。

「海鯤號」設計合約約30億元、建造合約價約450億元（含廠房設施建置），自2020年11月開工，經台船、海軍及友盟國家全力協助費時七年完成。

潛艦號稱不對稱作戰的神兵利器，當初委由台船製造，即採機密採購、製造，就連這次船艦命名典禮，艦體各項性能及數據都無可奉告，製造潛艦的廠房及廠房機具，隨著原型艦的預算投入建置完成，未來也將擔負後續艦建造及維修的責任。