樂多多跨足茶飲 拚打國際盃

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樂多多集團旗下品牌與店數

樂多多集團看好茶飲市場的具千億元商機，並啟動集團國際化布局，新創「幸福搖搖」手搖茶品牌跨足茶飲市場，成為該集團第六個品牌，並為唯一開放海外加盟的品牌，首店插旗並西門町成都路、西寧南路口的黃金商圈，明年目標展店50家，五年內海外展店500家。

以「肉多多火鍋」崛起市場的樂多多集團也來分食茶飲市場商機，成為市場矚目焦點。樂多多董事長林少鈞表示，樂多多將在國內以「餐」+「飲」雙軌不同業態，擴大搶攻疫後餐飲復甦商機，新品牌「幸福搖搖」將以區域授權代理模式布局國際，前進北美、香港、新加坡、大陸、東南亞、韓國、日本等海外地區，目標五年展店500家。

林少鈞表示，樂多多集團超過70家的直營門店，超過9成都是獲利的，集團進軍連鎖茶飲市場是希望在火鍋與鐵板燒的市場成功經驗，將台灣茶飲推向國際。「幸福搖搖」首店插旗台北市西門町，則是因西門町向來是國外觀光客訪台的重要據點，「幸福茶飲」可以藉由海外訪客的口碑傳播，替日後揮軍北美、香港、新加坡、中國大陸，以及東南亞韓國與日本等海外市場布局扎好根基。

「幸福搖搖」裝潢採珠寶盒概念設計，使用的春茶跟烏龍均獲得「國際風味評鑑所」的肯定，飲料主打Q凍系列。「幸福搖搖」的另一特色，是顧客可以自助選取吧台上24種配料，門店特別訂製有三個刻度的外帶杯，第一格15元、第二格10元、第三格5元，等於裝愈多，平均單價愈便宜。

目前樂多多集團旗下連鎖店數達76家，今年營收上看23億元、年增50％；明年目標展店25家，包括「明水然樂」展店6至8家、「狂一鍋」加「肉多多」15家，並再創兩個新品牌，同時將集團旗下火鍋品牌帶入美國開出第一家海外門市。