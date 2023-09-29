瞄準離岸風電第三區塊商機 華新聯手NKT 海底電纜廠動土

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華新與丹麥NKT集團合資設華新能源電纜系統高雄海底電纜廠，28日由華新董事長焦佑倫主持動土典禮。焦佑倫指出，政府釋出離岸風電第三區塊開發建置容量15GW，海底電纜產值至少千億元，未來海纜將是華新電力線纜事業很重要的部分。華新瞄準離岸風電第三階段區塊開發的海底電纜商機，與NKT共同出資30億元設華新能源電纜系統，華新出資27億元、持股90％，NKT以技術作價、取得10％股權。華新海纜廠預計2025年試量產離岸風電高壓輸出電纜及中壓交流海纜，2027年正式營運。

華新強調，海底電纜是風電產業鏈的關鍵環節，對於整體韌性電網的策略意義重大，國產化將即時解決國內需求，華新能源電纜系統是台灣唯一生產海底電纜製造工廠。華新引進NKT先進的海纜製造技術、運營模式及世界級的ESG規範，攜手建設高度自動化的海纜生產線與技術服務。

焦佑倫表示，台灣離岸風電第一、二期離岸風電海底電纜都是外購，未來十年，全球海底電纜快速成長，供不應求。政府在2035年之前，每年釋出1.5GW離岸風機建置容量，鼓勵台灣企業投入風電供應鏈，風電開發商盡量使用國產化海底電纜，可不受其他國家需求影響。華新會與離岸風電開發商密切合作，成為開發商海底電纜項目唯一的合作夥伴。