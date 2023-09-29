比亞迪擠下福特 躋身全球前四大

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中國內需不佳，比亞迪因全數車款轉為新能源車，成功搭上節能新趨勢，順利避開了中國景氣下行的風險，推升8月份月銷量逆勢成長5％，成功擠下福特，成為市占第四名的車廠，比亞迪台廠供應鏈胡連、台半、凡甲、強茂、精確、英利-KY等，可望跟著吃香喝辣。

TrendForce就8月全球37個銷售市場汽車銷量做統計，估算8月單月出貨量達555萬輛，較7月份成長近1％，就銷量言之，前十大汽車品牌的組成並未出現太大變化，前三名仍由Toyota、Volkswagen、Honda擔綱，市占率依序為9.8％、6.5％、4.9％，僅Ford因其歐洲與美國市場銷量較上月減少6.7％，牽動市占退縮至4.2％，排名亦隨之下滑至第6名，比輸比亞迪的4.8％與Hyundai的4.3％。

TrendForce指出，8月受到日本車市進入淡季影響，日系車廠在日本的銷量都出現下滑，整體而言，Toyota月衰退2.6％；Honda雖逆勢走揚，但增幅僅0.8％，也給了中國大陸車廠比亞迪可趁之機，成功取代Ford成為8月份汽車銷量的第四大品牌，TrendForce強調，比亞迪因車款已全數轉為新能源車，中國大陸市場內需不佳對其影響已明顯縮小，8月份銷售仍月增5％，市占率與第三名的Honda僅差0.1％。

不過，法人推估，比亞迪要再擠下Honda更上一層樓，仍有難度，畢竟日系車廠還有來自東南亞等市場的貢獻，比亞迪要超車Honda，必須在全球市場布局上再加把勁。

展望後市，TrendForce指出，後續即將進入秋季車款上市關鍵期，難免會有部分消費者抱持著舊車款可能會出現降價的預期心理，亦有部分消費者仍在期待新車上市，買氣遞延至9月可期，不過因大環境尚有不少變數待釐清，如美國汽車工人工會（UAW）罷工尚未結束、俄羅斯9月21日宣布實施汽油、柴油出口限制，將再度影響歐洲能源供應、油價上漲干擾各國的抑制通膨措施等，一旦通膨再度高漲將不利於消費市場，並可能再次升息，此外，中國正積極透過各種政策激勵內需市場，但從夏季起各地天候異常情況不斷，也會對當地銷售造成影響，秋季車款在第四季的買氣如何？尚有待觀察。