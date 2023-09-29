智慧手機面板出貨 明年估掉9％

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根據市場研究機構TrendForce指出，由於維修及二手機需求變少，預估2024年智慧型手機面板出貨量約18.2億片，年減9％。其中又以LCD面板出貨減幅較大，也衝擊相關供應商，再加上新進者分食訂單，預估京東方明年手機面板出貨年減7.2％，群創出貨年減11.2％。

2023年智慧型手機面板出貨量預估約18.5億片，年增8.7％，主要受惠維修市場、二手機熱潮。預料2024年智慧手機市場恢復至正常供需循環，維修及二手機需求變少，預估智慧型手機面板出貨量約18.2億片，年減9％。

TrendForce表示，從各面板廠出貨來看，LCD面板需求衰退是部分廠商面臨的共同問題。京東方穩居全球智慧型手機面板出貨的龍頭地位，預期2023年的出貨量約5.6億片，受LCD面板衰退影響，2024年預估約5.2億片，年減7.2％。三星顯示器出貨排名第二，受到剛性AMOLED面板市場的萎縮，今年出貨量約3.5億片，在蘋果與自家手機需求支撐下，2024年出貨量約和今年持平。排名第三的是天馬，2023年出貨量約1.75億片，在擴大與各品牌合作之下，2024年出貨量有機會小幅成長至1.9億片，年增5.2％。

排名第四的是群創，2023年出貨約為1.4億片，但LCD面板市場需求縮小將影響2024年出貨量，預估出貨約1.25億片，年減11.2％。惠科排名第五，預計2023年出貨1.7億片，2024年估將成長至1.80億片，年增4.2％。

TrendForce表示，以前五大廠商來看，2023年僅有三星顯示器的出貨量受到剛性AMOLED面板的需求減弱而衰退，代表韓國剛性AMOLED面板在中國柔性AMOLED面板進入量產後，成本競爭力不足而正逐漸式微。

若以各區域面板廠出貨比重來看，台灣面板廠有a-Si LCD的支撐得以維持比重。日本面板廠快速退出手機市場，導致比重下滑。韓國面板廠仍憑藉柔性AMOLED面板技術與在高階手機的使用下可維持在23～25％市占。中國面板廠占整體智慧型手機面板出貨的比重從2022年的54.8％，迅速提升至2023年的63.7％。