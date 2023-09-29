TIFE 2023 聚焦永續、數位、高階化

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在經濟部產業技術司的支持下，紡織綜合所於9月27日至28日假台大醫院國際會議中心，舉辦「紡織科技國際論壇暨研發成果展，TIFE 2023」。今年TIFE以「高階永續、數位創價」為主題，聚焦於「永續化」、「數位化」和「高階化」三大主軸深入探討紡織產業科技未來發展。

紡織綜合所協理邱勝福表示，隨著全球經濟變遷和環保趨勢崛起，永續化應列為優先，尤其歐盟將於2026年開徵碳邊境稅，將會有明確的碳盤查、碳排放問題產生及要求，因此，2026與歐盟同步開徵勢在必行。

降低環境衝擊、改善環境技術，與「數位化」和「高階化」發展息息相關。紡織綜合所將RFID從標籤樣式轉變為紗線，可實現從紡織品設計、原材料採購和銷售等管銷流程，甚至銷毀和售後服務的即時監控，旨在協助台灣紡織產業實現低碳永續、研發創新和數位轉型。

今年TIFE大會邀請來自世界各地的專家進行專題演講和論壇，分享紡織產業未來發展策略和實踐案例。例如，在「高階」及「永續」方面，韓國KTDI和DYETEC，皆屬米蘭計畫單位，KTDI在醫療用紡織品、而DYETEC在數位噴印，並與紡織綜合所簽訂MOU。此外，美國、德國、荷蘭、葡萄牙以及台灣的富綢纖維、工研院和思納捷科技等更探討提升紡織品的附加價值。

TIFE 2023展示該所多項尖端的成果，值得一提的是，在醫療用紡織品，建構甲殼纖維生產線並協助康力得公司成功推出「軍用受傷止血材」；此外，展出具有防水、透濕與透氣之電紡纖維膜，且已有多家戶外布料廠洽詢中。TIFE 2023代表台灣紡織業的決心，紡織綜合所將與國內業者共同攜手創造台灣紡織產業的新契機。（紡織綜合所廣告）