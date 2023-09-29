徐行縱谷自行車遊程 限量超值價

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秋季旅展花東縱谷即將入秋，黃金的稻浪和楓紅成為當地的觀賞焦點，泡湯則是冬日的主題。交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（縱管處）針對其自行車旅遊品牌「徐行縱谷」，推出「秋享花東解憂趣」優惠。9月29日至10月2日在世貿一館的「2023台北國際秋季旅展」將推出限量套裝行程，包括賞池上稻浪、賞楓和泡溫泉。

縱管處強調「徐行縱谷」涵蓋多元路線，體驗區內的食、宿、遊、購和DIY。特別推出秋日優惠，包括池上單車半日遊買二送二，四人原價3,200元，旅展價只要1,600元。11月～12月大農大富平地森林園區的楓香樹將轉紅，旅展特價為1,780元／人（原價2,380元），還贈送限定水壺。另一行程「徐行縱谷～瑞穗百年溫泉Ｘ柚香產地餐桌」，原價1,980元，旅展價1,770元／人，贈送超過450元的泡湯卷和水壺。

縱管處郭振陵處長表示「徐行縱谷」是專屬花東的自行車旅遊品牌，遊程以轄內三條多元路線為主軸，串聯周邊食、宿、遊、購及DIY體驗，行程專為休閒騎乘的旅遊客群設計，讓一般大眾都能輕鬆玩遍花東，為鼓勵民眾在微涼的秋季來體驗徐行花東縱谷的魅力。

縱管處與台灣好行縱谷花蓮線、台灣觀巴和餐桌上的部落旅行合作推出優惠，例如台灣好行購票優惠9折且贈送文具組，台灣觀巴購買指定遊程贈送關山香米，縱谷原遊會品牌日購買餐桌可獲得周邊商品，呼籲民眾於旅展期間搶先預訂，享受花東之旅。