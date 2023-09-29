嘎檔文化節兩岸藝術饗宴 10/7登場

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第七屆嘎檔文化節海峽兩岸藝術名家邀請展，將於10月7日至15日在台北市張榮發基金會盛大舉行。這是一場匯聚了千年傳承與現代創新的盛宴，也是一次親身感受中華文化深厚底蘊的良機，近百餘幅名師大家的傳世之作將在現場展出，社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會誠摯邀請大家參加。

嘎檔文化節籌委會主席依尊慧吉祥大活佛，從最初發起振興中華傳統文化的理念以來，長期不遺餘力的通過各種平台，尤其是通過中華傳統書畫領域的兩岸交流，來促成社會的和諧，各國的和睦，世界的和平。本屆藝術展是一次文化盛宴，是對中華傳統文化的致敬，共同邁向新世紀，嶄新的新世界。

嘎檔文化節喚醒中華傳統文化在現代社會中的發展與創新，連接全世界華夏子孫推動中華文化的傳承與弘揚。中華書法與繪畫以其深厚的文化底蘊，千百年來一直在世界藝術殿堂獨領風騷，並以其變幻莫測的精湛技巧征服中外藝術從業者與愛好者挑剔的審美眼光。中華傳統書法以其獨特的美學觀念和技巧，代代相傳，至今依舊光彩照人。而繪畫藝術也在歷史長河中不斷演變與創新，從古代壁畫到現代油畫，展示出豐富多彩的表現形式。台灣面臨著傳統文化斷層的危機，嘎檔文化節正是要通過這樣一場跨越古今的文化藝術盛會，搭建中外文化交流的橋樑，提供學習書法繪畫的機會，培養更多藝術人才，倡導文化自信，傳遞正能量，為社會提供一片宣洩情感和陶冶情操的淨土。

這次展覽以倉央嘉措詩集系列、清心自在心經系列、台灣意像主題系列、藝術生活系列四大主題呈現陶情詩意。主辦單位還特別邀請了國內外著名書畫家淡江大學中國文學學系張炳煌教授、師範大學藝術學博士李憶含教授、黃登貴大師以及淡江大學文錙藝術駐校藝術家沈禎教授每日在展期間蒞臨現場指導並舉辦座談。

展覽期間將舉辦一系列學術講座和座談會，邀請專家學者探討中華傳統書法繪畫的歷史與發展。另外，展覽除了傑出的書法繪畫以外，還包含了立體雕塑作品，特別邀請台灣毫芒雕刻大師陳逢顯老師寫墨寶並搭配陶瓷雕塑展出。