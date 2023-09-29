文曄現增百億 市值逼近千億

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文曄近四季營運表現

文曄（3036）啟動百億元現增案！文曄28日召開董事會通過辦理現增案，上限為1億3,500萬股，暫定每股溢價70元至100元間，並授權董事長參酌發行市場狀況訂定，估算募資規模上看94～135億元，也創下IC通路業者史上最大增資案。

文曄表示，本次增資資金用於償還銀行借款並強化財務結構。法人預估，增資後，文曄股本正式突破100億元，市值將挑戰大聯大。

文曄為國內第二大及全球第四大半導體 IC 通路商，去年在亞太半導體通路商市占率12％，代理產品線包含 Skyworks、Broadcom、ST Microelectronics等。

文曄於本月中宣布以38億美元現金併購加拿大Future Electronics，市場看好併購效應將在明後兩年顯現，近半個月以來股價急漲。

28日股價以111.5元，大漲6.69％，收盤價創新高，市值亦攀升至988.78億元，即將挑戰千億元市值大關。

文曄8月單月稅後純益為6.82億元，每股稅後純益（EPS）為0.77元。投信連八買，合計買超逾8,945張，三大法人持股比重拉高至22.55％。

Future Electronics為加拿大電子元件通路商，今年上半年營收29億美元，營業利益2.28億美元，稅後純益1.84億美元，公司營運遍及47個國家，擁有約5,200名員工。

文曄日前表示，該合併案將使用自有資金和星展銀行（DBS）提供的銀行融資貸款為資金來源，預料在獲得所需各國主管機關批准後，預計於2024年上半年完成交割。

法人指出，正面看待文曄收購Future Electronics案，認為併購目的在於擴增美歐地區的營運範圍，增加產品涵蓋之種類，並且增加文曄在Mass Market（中小客戶）的客源，並且提高在工業與汽車應用比重，也拉高公司代理的產品線、增加被動元件比重，樂觀預期2024年每股獲利上看一個股本。