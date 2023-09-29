朋程明年營收 挑戰雙位數增長

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二極體廠朋程（8255）28日召開法說會，總經理吳憲忠指出，下半年呈現季季增態勢，到2024年朋程車市成長動能維持正向，營收目標朝雙位數增長努力。朋程表示，將國際IDM廠做為目標，以主流規格作為產品線之開發，預計年年底前完成Discrete（離散元件）、converter（變流器）、PSU（電供）等全產品線之開發和內部驗證。另外化合物半導體-碳化矽已經開發出逆變器儲能模組，應用於車用或太陽能，目前已送樣予客戶，未來滲透率也將提升；公司也會持續擴張SiC產能，搶占新應用商機。

吳憲忠分析，德商博世（Bosch）於今年年中宣布2024年停產一般型二極體，目前已接獲部分客戶轉單，相信明年滲透率會更加提高，營運大加分。而近期晶片短缺陸續解除，供貨開始順暢之下，全球車市成長動能仍有望保持5％左右，因此對明年公司營運樂觀看待。

子公司茂矽(2342)目前朋程持有30％、掌握經營權過半，6月開始納入合併營收，雖然今年因調整庫存，表現未如預期。惟吳憲忠透露，客戶庫存已恢復至健康水位，加上明年朋程LLD／ULLD（超高效二極體）對茂矽投片量增加，因此對茂矽明年也相當有信心。

另外，碳化矽（SiC）持續會是茂矽發展的方向，會建立一條新的SiC產線，目標2025年進入量產。朋程表示，目前已六吋為主，將來有機會會持續進步到8吋，中長期也會持續擴建第二、第三條產線，目標年產能達到2-3萬片。朋程也積極向客戶推廣，客戶的反饋都不錯，預期2024、25年會開始小量出貨

至於近期美國汽車工會罷工事件，吳憲忠直言，沒有直接影響。因為朋程的Tier 1客戶，多位於墨西哥，至多是需求遞延3個月左右，對朋程影響不大。此外罷工多為傳統車廠，代表電動車自動化程度高，未來滲透率只會持續提升。