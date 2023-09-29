各擁題材 五大族群氣盛

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造紙、觀光餐旅、綠能環保、電器電纜、油電燃氣等五大族群，各擁旺季、產品報價反彈、股價位階低等題材，類股指數齊漲1％～2％以上，永豐餘（1907）、森崴能源（6806）、八方雲集（2753）、台塑化（6505）及大亞（1609）等15檔獲法人敲進、超吸睛。

中信投顧指出，近來台股除了AI股反彈外，不少傳產股也各挾題材優勢，受到市場青睞，有鑑於台美能源基礎建設計畫商機龐大，風電產業長線趨勢不變，重電、儲能股成盤面焦點。

造紙、綠能環保、觀光餐旅、油電燃氣、電器電纜等五大類股指數，28日各收漲2.13％、1.52％、1.43％、1.24％、1.15％，其中，造紙類股漲幅居各類股中最高，這五大類股表現均名列前茅。

篩選上述五大類股、28日法人買超逾千萬元有永豐餘、森崴能源、八方雲集、王品、雲品、漢來美食、晶華、台塑化、台汽電、大亞、合機、宏泰、華電、華榮、華新等15檔；電器電纜股最受青睞，大亞獲法人大敲10億元。

投資專家表示，美國EIA原油上周庫存降幅超乎預期，帶動國際油價勁揚，激勵綠能環保股大漲；金九銀十帶動造紙類股第三季需求攀升、獲利上揚；中秋及雙十連假動升內需商機，餐飲未來營收看俏。

統一投顧分析，隨著金九銀十來臨，中國刺激經濟政策連續出 爐，政府及民間全力提振消費力道意圖明顯，可望為年底帶來一波消費動能；另美政府若關門時間拖太長，恐將衝擊經濟，為聯準會（Fed）年底升息添變數。

回到台股方面，統一投顧表示，中秋連假前台股量縮整理，16,200點附近似有低接買盤，但因美股仍偏弱，台股技術線型結構偏空，建議宜保持操作彈性，待中秋過後，站穩5日均線擇優介入。

中信投顧也提醒，台股在16,200～16,500點築底，有機會伺機利用節氣變盤機會，目前操作嚴控持股水位，「多看少做」，靜待止跌訊號浮現，後續觀盤重點仍要留意三重點：美股止跌反彈、台股本波修正低點16,202點不宜跌破、新台幣匯率能否守住32元大關。