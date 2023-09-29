輝達助攻 AI供應鏈Q4看旺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AI供應鏈Q4旺

AI伺服器進入初期出貨階段，輝達9月27日市值重回1兆美元，台股AI供應鏈的業績也將在中秋節後陸續發布9月營收，迎接第四季旺季。

輝達GPU在AI產業中市占率達9成，具有馬首是瞻的地位，挾著市場需求熱度及客戶不願意輸在起跑點上，紛紛投入資本搶占先機。

華南投顧指出，當今AI 2.0與AI 1.0不同的是無論使用者給予任何指示，皆能生成相對應答案與需求，讓AI走入生活化，產生商業價值，估計未來十年的年均複合成長率（CAGR）達27％。

輝達股價曾在財報發布後上演創高利多鈍化的回檔修正，目前已有落底跡象，9月27日輝達股價上漲1.33％，市值重回1兆美元、達1.05兆美元，AI伺服器解決方案美超微近期反彈走揚。

進入AI伺服器出貨的初期旺季是輝達、美超微止跌反彈主因，更進一步支撐台股AI伺服器的供應鏈股價落底走揚。

華南投顧認為，生成式AI背後必須有海量資料庫與高速傳輸速度方能運作，ChatGPT4的參數量更提升至100,000億，比ChatGPT3的參數量1,750億呈現爆炸式成長，硬體升級無看不到盡頭，高算力、高頻寬、更省電成為趨勢。

台股AI供應鏈有IC設計信驊、世芯-KY，晶圓代工龍頭台積電，導軌廠川湖，AI伺服器廠廣達、緯創、技嘉、英業達、緯穎，機殼廠勤誠，散熱廠奇鋐、雙鴻，電源供應器廠台達電、光寶科及CCL廠台光電。

均熱板為散熱的核心技術，目前往浸沒式冷卻發展，2024年AI伺服器新開的機種100％將採用水冷散熱解方，雙鴻水冷產品在2023年下半年開始量產出貨後，業績占比達個位數，2024年則提升至雙位數，到2025年水冷產品占比將攀升到20％～30％。

DGX H100系統電源供應器總元件價值是一般伺服器的14倍，台達電在伺服器電源供應器市占率有50％，基於其伺服器電源供應器市占率較高，預期也將受惠於AI趨勢。