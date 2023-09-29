興櫃兩新兵 汎瑋、大井泵浦掛牌首日飆漲

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興櫃本周十大強勢股

台股本周僅四個交易日，受到外資大舉調節影響，台股回測半年線，以中小型股為主的櫃買指數單周小跌0.06％，而興櫃市場兩新兵橫空出世，汎瑋材料（6967）9月28日大漲超過5成，大井泵浦（6982）勁揚逾2成，成功搶下本周興櫃漲幅冠亞軍。

近期，美國股市受到利空夾擊，台股也連帶受到衝擊，外資持續提款，導致新台幣貶值，進而造成投資人在中秋節前買氣降溫，拖累本周興櫃單周漲幅逾雙位數的個股僅剩九檔。

統計本周興櫃漲幅前十大，電子零組件業汎瑋材料，9月28日甫登興櫃即飆漲51.43％，橫空奪下本周漲幅之冠；電機機械類股的大井泵浦同日掛牌，則以單日22.19％的漲幅，搶下第二名的寶座，專業電感器大廠年程，近年來朝向智動化、物聯網應用發展，本周也繳出高達20.22％的漲幅。

此外，育世博-KY、尚化振躍精密、富世達、大武山以及安盛生，漲幅介於10％～16％，億而得則有9％的漲幅。

汎瑋材料為電子功能性材料廠，9月28日以每股46元參考價掛牌興櫃，計畫2024年4月申請轉上櫃。隨著筆電大廠開始將生產據點轉往東南亞等地，汎瑋材料於越南的北寧新廠，2024年可望逐步導入量產，並在2025年產能全開。

大井泵浦9月28日則以36元登錄興櫃，早盤一度上漲逾3成，終場以43.99元的均價作收，預計於2024年4月申請上櫃掛牌。大井泵浦的產品應用於營建及工業產品，近年也搶啖電動車充電樁散熱應用，以及伺服器浸沒式冷卻方案商機。同時，其投資的高雄路竹環球廠已開始動工，預計於2025年完工啟用。