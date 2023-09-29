台股第四季將先蹲後跳不急攻

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盤勢觀察： 9月台股指數大跌280點，跌幅約1.69％，原本多頭類股指標AI，也因成交量低迷而出現較大拉回，所幸月底時整理已久的AI再獲青睞，將指數向上收復一些，但從長期角度分析，第三季度最高點17,463點，且發生約8月初，最低為16,202點，出現在9月22日，而季底收盤16,353點，單季大跌561點，跌幅3.32％，季成交量約20.9兆，幾乎第三季買股全都套，第四季面對層層套牢賣壓，大盤如要上攻，則仍需反反覆覆大漲大跌的走勢才能讓籌碼早日得到沉澱。

投資策略：

第三季大跌的走勢，可看出目前台股之弱勢，且類股的選擇之重要性，經過約三個月之後，有些個股僅受部分影響還創新高，但有些個股卻因而大跌，主要還是回到個股公司基本面財報優劣，公布9月營收後，就將反應第三季財報，法人目前已開始評估哪些公司2023年獲利達成率高低，持續作持股比率增減。

雖然最近總經略出現改善，但台股技術面出現弱勢，兩者之間正在尋找平衡點，可預期盤勢將會有一小段時間整理期，進入第四季操作上得要類股調整，電子股因旺季高峰漸過，強度漸降，但波段是主流，AI仍是核心，而傳產股因內需旺季與部分航運報價等走揚而漸漸改善營運，類股指數突破長期下降趨勢，未來可提高部分比重。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注9月營收走勢可能較強者後續發展，AI、PCB相關族群、網通、工業電腦、電子檢測、設備、電動車、能源、機電、航運與部分生技醫療業者等產業公司，近期所公布的訊息都較偏向正面，由於本波拉回之際，新台幣貶值幅度相當高，新台幣兌美元一度接近來到32.3附近，但8月公布上市櫃公司營收成長幅度之後，這部分貶值帶來成長幅度不如市場預期，也可能讓新台幣最近走勢相對鄰近國家韓幣更偏向貶值，接下來9月營收暫偏向保守看待。

其二是留意內需型個股，儘管央行日前調降GDP到1.46％，但卻將民間消費上修0.56％，可見這部分業者營收目前仍可期待，加上過往第四季本來就是內需旺季，這周有中秋連假，下周又有國慶連假，接下來來到11月又是各百貨公司周年慶或者旅遊旺季，不管美股升不升息，民眾不會短期間馬上改變消費心態，因此這部分可特別追蹤。

操作建議，留意兩點：

1、中期指標高檔有壓，9日KD指標雖低檔向上來到21與26附近，但月KD指標卻高檔在78附近向下交叉來到78.31與78.40附近，換言之，10月份大盤只能帶量上攻化解月KD指標高檔壓力，但16,500以上又壓力重重，預估10月指數先蹲後跳，月底指數高於月初，除可整理籌碼，也可化解這部分指標壓力。

2、上櫃為上市走勢領先指標，近期上櫃在法人作帳下，走勢相對上市強，上櫃走完五波上攻，目前將進行三波修正，如依時間走勢分析，10月中旬預估將走完這波走勢，屆時可以多注意主流個股，上市可能將有一波較大跌深反彈走勢。