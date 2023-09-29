群電衝季底拉貨 Q4業績續旺

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群電近年獲利

進入耶誕節前鋪貨高峰期，訂單強度拉升，拚季底拉貨，群電（6412）現仍在努力中，期待9月表現優於8月。法人估，群電第四季營收可望落在2023年的第二季及第三季間，另「下半年比上半年好」的預期，應該也可以實現。

清庫存已近尾聲的NB產品序列近期拉貨升溫，耶誕節前鋪貨也順利自9月啟動，群電表示，往年耶誕節前鋪貨潮都在9月啟動，約可延續至10月，有望為近期營運捎來些許動能，不過因不同產品別耶誕節鋪貨潮啟動的時間不一，現在內部正在加緊趕工中，力拚9月營收贏過8月。

群電7、8月合計營收已達63.6億元，若9月營收順利超越8月的33.1億元，第三季營收或有機會在睽違三季之後，重返百億關卡。

揮別第三季旺季效應，展望第四季，群電指出，包括PD3.1的大瓦特數筆電電源、3,000瓦以上的伺服器電源、液冷監控主機的電源系統及衛星通訊電源新品，內部規畫在2023年第四季至2024年間陸續出貨，若能順利出貨，對第四季表現也會有加分的效果。

然因目前接單仍以短單為主，法人估，群電第四季恐難超越第三季的旺季表現，不過仍有機會優於2023年第二季的92.7億元，有望問鼎2023年單季次高。

除了拚出貨外，拚泰國新廠於2023年第四季量產，也是群電近期的大事，群電表示，該廠於2023年6月完工，隨著生產許可證在9月正式生效，現主要幹部都齊聚在泰國為接下來將進行的安規認證及客戶驗證做準備。

為因應客戶分散產能的需求，群電早在2020年就前進泰國生產，不過基於保險起見，初期係於承租廠房的方式進行，隨著訂單趨於穩定，再加上員工學習曲線逐漸完成，群電2022年拍板赴泰國北柳府自建廠房，群電表示，如新廠順利於第四季量產，再加上既有承租的廠房，在產能滿載的狀況下，產能占比估達35％，可望與中國的產能占比65％，互別苗頭。