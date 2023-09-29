世界力積電聯電 Q3獲利有壓

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三大成熟製程晶圓代工廠即將公布第三季營收，法人預估，世界先進（5347）及力積電（6770）第三季獲利相對上季仍具下滑壓力，聯電（2303）雖有供貨先進封裝矽中介層題材，但第三季仍僅估持平或微幅下滑，近日外資法人持續調節下，三檔成熟製程股走勢於本周同寫本波段新低。

今年第三季半導體完全沒有以往旺季加溫表現，還面對營運持續較上半年下滑窘境，市場法人持續關注目前晶圓代工廠接單及對後市營運展望。近日法人陸續和晶圓代工廠進行訪談，目前看來，第三季度業績表現，應該與先前預期相符，以營收來看，第三季大致持平或略優於上季，但獲利則有小幅下探壓力。

世界先進先前預估，晶圓第三季出貨量季增長4％至6％，出貨平均單價則是持平上季，反應在營收上，第三季營收可望較上季成長，且單季營收可望登上今年新高；但第三季單季毛利率則是預計較上季下滑約4個百分點，主要受到折舊和能源成本上升拖累，但外匯趨勢可能會帶來一些正面影響，但單季獲利仍有下滑壓力。

聯電今年4月至8月單月營收均落在184億元至190億元之間，該公司先前預估，第三季晶圓出貨量季減3％～4％、晶圓平均美元價格季增2％，反應在月營收則是平穩表現，產能利用率約65％，市場法人預期，第三季營收相對上季以持平至小幅減少為主，但預估平均毛利率季減低個位數百分比，單季獲利也有小幅下滑壓力。

力積電7、8月營收均降至34億餘元，是今年單月營收低檔，相對第二季單月營收落在38至34億元，下半年以來月營收明顯降溫，第三季營收較上季衰退機會較高，由於第二季本業已虧損，第三季營收若續下滑，單季損益壓力仍大。

近期三檔成熟製程晶圓代工廠股價持續滑落，本周先後寫本波段新低，其中力積電27日股價低點來到26.35元，逼近掛牌以來低點26元，世界先進及聯電27日也分別以67.3元及44.15元作收，同寫本波段股價新低。