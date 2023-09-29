兩動能點火 雙鴻本季雙增可期

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受惠於伺服器與顯卡需求優於預期，再加上AI伺服器水冷板於第三季出貨放量，法人樂看雙鴻（3324）第三季營收季增幅度將拉大，有望拉升至逾三成，重返雙增軌道，單季毛利率也可望受牽動，估續站穩二成應無懸念。

顯卡供應鏈需求回溫，帶動雙鴻7、8月營收連續二個月出現月增，著眼於此番顯卡需求回溫的力道可望延續到第四季初，法人估，雙鴻9月營收仍可延續月增的走勢，連帶推升雙鴻季增幅度達到突破三成，優於之前預期的18％，就連年增率也可望同步轉正，出現近中個位數的成長。

除了營收規模放大外，第三季主力產品包括顯卡、伺服器、水冷板的毛利都還不錯，有助於產品組合的優化，對第三季的毛利率表現亦有相當幫助。

法人指出，第三季來自顯卡的營收貢獻可望由第二季的21％提升至25％，另第二季僅小量出貨的AI伺服器專案水冷板，隨著第三季進入量產，出貨量也出現倍增，著眼於水冷板單一GPU報價高達200～250美元，相較於3DVC的70～80美元成長逾倍，隨著第三季水冷板的營收貢獻來到6％～7％，毛利率也可望受牽動，估單季毛利率續站穩二成應無懸念。

雙鴻指出，近期H100 GPU供給轉佳，預期未來AI伺服器需求將持續成長，估來自AI伺服器的營收占比也會受牽動，惟對於法人推估的伺服器第三季營收占比將達到25％，優於第二季的23％，全年伺服器營收占比估為24％，明年上看31％。

對於法人估列的伺服器營收占比、第三季營收季增率及毛利率走勢，雙鴻不予評論，僅表示，AI伺服器成長可期。