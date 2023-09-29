德勝2024營收 拚連五年成長

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網路設備廠德勝（8048）下半年以來單月營收持續走高，第三季營收寫今年單季新高樂觀，全年營收也可望優於去年，在歐美印等各國積極擴大網路基礎建設下，該公司也看好明年營運成長動能，市場法人預期，2024年該公司全年營收有望挑戰連續第五年成長。

德勝旗下產品線主要包括，光纖交換器（Switch），提供光纖界面的網路交換器，為網路連接的主要傳輸設備；光纖轉換器（Converter），主要功能作為網路傳輸介質絞線和光纖間轉換之用，資料傳輸透過光纖轉換器就可從原有的雙絞線轉換到光纖線路上；另外，還有光纖介面卡（Interface Card）及光纖收發器（Transceiver），主要是提供乙太網路光纖收發介面。

德勝在歐、美市場出貨占比高達8成左右，旗下產品主要透過系統整合商、設備商，間接出貨予有線電視、電信業者。

時序進入下半年以來，德勝單月營收逐步增溫，8月營收以1.82億元，寫下近8年來單月營收新高水準，累計前八個月營收為11.35億元，較去年同期成長82.64％。今年來營收大幅成長，主要由於旗下重要客戶受惠美中貿易戰及缺料改善，使得營收逐月升高，該公司看好今年下半年營運展望。

對於後市營運展望，德勝也指出，因應美中貿易戰轉單趨勢，調整公司資源，包括協助舊客戶拓展產品線並積極開發歐美新客戶。而產品線方面，該公司則是規劃，針對高速頻寬需求，投資研發100G產品，持續開發5G基礎建設設備擴大現有市占率。德勝預期，明年全球整體網通產品需求持平，而全球網通產品市場要到明年下半年才會回復緩慢成長。