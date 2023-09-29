HPC長線需求熱 穎崴明年營運不看淡

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今年下半年PC及手機需求未如預期轉強，市場法人對測試廠穎崴（6515）下半年營運看法轉為保守，預估第三季營收有低於上季壓力，整體下半年也可能低於上半年，不過，由於該公司主力產品線 Coaxial Socket掌握HPC長期需求，明年營運可望重新回升。

市場法人指出，穎崴產品線中的IC測試座（test stocket）產品線，其中的同軸測試座（Coaxial stocket）主要是提供美系客戶進行GPU及CPU的測試，不過，今年以來，PC市場持續調整庫存、手機市場需求也不佳，客戶端並未推出新的GPU，而過去對該公司也是重要營運動能的電競產品，今年以來同樣維持平緩，市況仍沒有明顯回升，此外，重要客戶的新獨立顯示卡（dGPU）也將在明年才推出，對今年下半年營運動能較不利。

不過，市場分析師也指出，穎崴仍是AI伺服器趨勢下測試介面領域的主要受益者，再加上明年起，全球AI相關應用及需求預料仍將維持強勁成長，今年趨緩消費性電子也將逐步回溫，再加上該公司高雄二廠已在第二季落成，穎崴預期兩年內自製探針將可拉升至五成，同時也將增購機台設備，搶攻明、後年來自5G、AI人工智慧、高速運算及車用帶來半導體晶片大商機，市場看好該公司明年營運仍可望重拾動能。

對於後市營運，穎崴也指出，目前半導體庫存調節進入尾聲，在產業景氣築底緩慢復甦、在總體經濟仍不明朗情況下，全球半導體產業普遍面臨旺季不明顯的挑戰；然而AI、HPC趨勢明確，在高頻、高速、高算力測試需求將成為主流；同時在新規格逐步design-in，穎崴與全球一線IC設計客戶緊密合作，為新品測試提供研發、設計、製造、生產等全方位解決方案做準備。