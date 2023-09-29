誠品拚Q4營收攀峰 明年轉盈

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誠品生活最新營運發展

誠品生活（2926）最大店點裕隆城新店28日開幕，高雄義享中型新店同步開出，接著中南部最大據點在台中七期的台中480店預計10月分階段開業，累計今年將開出至少8家新店，預計總店數將達54店。誠品董事長吳旻潔估，第四季營收可望攀今年高峰，進一步明年力拚轉盈。

吳旻潔對誠品生活裕隆城新店尤其寄予厚望，估年營收至少拚40億元，高標是50億元，將遠高於信義店的30億～40億元，信義店將於今年底結束營業。另外誠品攜手餐飲品牌碳佐麻里打造的台南旗艦店，預估明年第四季也將加入營運。看好裕隆城新店、台中480店、台南旗艦店等三大新店挹注，是誠品明年拚轉盈的關鍵。

誠品受到疫情打擊，同時因調整體質、投資電商，過去兩年均出現虧損，今年上半年稅後虧損0.66億元，每股虧損1.39元，已較去年同期每股虧損3.08元收斂；前八月營收39.95億元、年增16.23％。

吳旻潔有信心說，誠生轉盈來日不遠，最快明年。由於誠品生活新店、台中台中480店兩店的投資認列，會在今年產生一次性費用，約影響損益1億元。明年起，兩家大店完整營運一整年，可望為獲利帶來重大貢獻。

除台灣，誠品在海外穩定發展，目前在香港常駐11店，期間限定店6家；在大陸目前只有蘇州店，人流成長但客單價修正，營收與2019年疫前相當；誠品在吉隆坡的首店即將在12月滿一年。

吳旻潔表示，大陸市場變化大，誠品會謀定而後動，至於吉隆坡店營運表現不錯，預估今年首年就可損平，誠品希望不只打進華人市場，也能跨入多種族群，等營運二、三年站穩後會評估再開店，可能採取香港模式，亦即高密度、小規模展店。

針對日本市場，誠品2019年攜手三井不動產、日本書店龍頭有鄰堂，以品牌授權方式開展誠品生活日本橋後，陸續有日本業者洽詢合作意願，誠品未來有機會在東京以外城市拓點。