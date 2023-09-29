成衣廠重返二位數成長 明年可期

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通膨、升息、油價上漲等全球經濟不確定性持續，品牌服飾廠雖優化庫存，但下單仍以短急單為主，儒鴻（1476）、聚陽（1477）、廣越（4438）、振大環球（4441）等成衣代工業者，儘管目前訂單能見度可看到明年第一季，但何時真正恢復成長，業者坦言要視今年耶誕假期銷售狀況而定，要回到二位數成長恐要等到明年上半年。

儒鴻、聚陽均表示，今年全年營運恐與去年持平或僅有約10％的小幅成長；廣越、振大環球預期今年營運保守，明年正向樂觀。

儒鴻今年前八月合併營收年增率仍高達31.83％，第四季是傳統旺季高峰，目前接單已到明年第一季，至於力道需待第四季歐美耶誕假期銷售狀況才會更明朗。法人認為，儒鴻隨兩大主要客戶庫存調整完成後，明年營運將重返雙位數成長。

聚陽接單也至明年第一季，第二季雖還沒接滿，但客戶下單氛圍轉樂觀。儒鴻、聚陽對於明年上半年營收年增幅朝雙位數增加的看法，表示雖還不能完全確定，但維持樂觀態度。

廣越指出，今年成衣產業環境仍嚴峻且變動快速，除掌握現有客戶訂單，也持續開發新品牌客戶，維持競爭力。廣越現在積極開發新品牌客戶，成效可望從明年上半年顯現。

振大環球指出，目前歐美客戶處於「緩步復甦狀況」，調整快、敏感度高的客戶已恢復拉貨動能。雖目前訂單能見度仍低，但客戶對明年的展望都偏正向，主力客戶已逐步恢復下單動能，客戶給的明年出貨目標也都比今年要樂觀。