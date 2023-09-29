連假激勵 百貨零售股飄香

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百貨類股近期股價與業績

中秋、雙十連假題材激勵，百貨零售類股行情動起來，遠百（2903）、統一超（2912）、全家（5903）、寶雅（5904）等預期連假出遊人潮將帶動消費，均加碼促銷以挹注營收表現，其中遠百更有周年慶加持新動能。

遠百前八月合併營收年增6.41％，因出國人潮大增，使得8月客單稍受影響，整體上半年受惠疫後人潮湧入實體商場，加上餐飲消費大復甦，合併稅後純益15.12億元，EPS達1.07元，創近年新高。

中秋送禮還有化妝品、服飾換季買氣，均有望在周年慶期間噴發，目前全台周年慶已率先由台中大遠百開跑，包括化妝品、精品與服飾等均持續增長，接續中秋連假與雙十連假的人潮與業績可期。

目前遠百旗下包括遠東百貨前八月業績仍雙位數成長，周年慶挹注有望使得遠東百貨第三季營收持續雙位數成長；轉投資遠東SOGO百貨、愛買量販等，也在中秋送禮與改裝效應帶動下，前八月營收出現雙位數成長，法人預估，遠百第三季總體合併營收仍將持續往上，獲利增長可期。

統一超台灣7-ELEVEN受惠持續展店，與節慶商機帶動下，鮮食、咖啡、包裝零食與麵食等業績成長1成～3成，此波中秋送禮旺季已帶動一波預購業績挹注；隨中秋連假出遊人潮增，統一超強化風景區、交通轉運、幹道及住宅型商圈等門市備貨量，以優惠活動搶攻團聚商機，預計可帶動相關類別業績成長1成以上，接下來10月的雙十連假也會加碼。

寶雅8月營收19.34億元、年增9.59％。在中秋送禮與美妝換季新品銷售帶動下，特別是信義區等蛋黃區店，在國境開放後，國際觀光客包括東南亞觀光客上門採買機率已呈倍數增長，寶雅樂觀第三季營收續增。

全家在為期三天的中秋連假，加碼優惠呼應團聚商機，包括飲料、零食、冰品等精選百大夯品，推出同品牌、同價位第三件零元；線上「隨買跨店取」推出Let’s Cafe經典、單品多杯組1,001元（53折起），Let’s Cafe特濃拿鐵、仙女珍珠醇奶茶等推出買一送一；另有全家國道新營服務區改裝新開幕，推限時消費滿額贈送折價券等活動，均有望挹注9月與第三季營收動能。