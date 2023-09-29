大亞 太陽能助攻股價揚

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大亞（1609）旗下台南七股漁電共生太陽能光電案場第一期85MW日前正式啟用，自去年11月掛表以來，累計電費收入達5.5億元挹注營收，28日三大法人合計買超2.74萬張，推升股價上漲1.75元、收38.45元，突破短中長均線反壓。

全台有68座屋頂型及地面型太陽光電廠，總建置容量212MW，學甲光儲合一案場建置容量30MW，中台灣漁電共生建置容量185MW，預計2026年太陽光電廠累積建置容量500MW。去年底獲政府光儲合一標案，儲能容量23.3MW，預計11月並聯至台電。