永豐餘 外資挺突破頸線

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永豐餘（1907）28日以小高盤開出後，直上半根漲停板，因上檔面臨季線和半年線的雙重反壓，未能收在最高點，但終場仍以32.55元作收、收漲5.16％，成交量放大到7,623張，外資買進2,740張力挺，順利突破頸線，為後續股價續揚打好基礎。

工紙事業進入第四季旺季，且陸廠帶頭喊漲下，兩岸營運可望逐月增，旗下永豐餘工紙（揚州）投資公司通過對永豐餘造紙（揚州）公司增資2,200萬美元力挺。建置台灣首座汽電共生表後儲能系統，將缺電危機轉換為儲能商機也可期。