南科新廠投產 濾能Q4營運拚回穩

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半導體先進製程AMC（懸浮氣態污染物）防治廠濾能（6823）受到產業降溫影響，今年全年營收將低於去年，不過，該公司位於南科新廠今年第四季正式投產，預計第四季營收可望回穩，明年在新廠貢獻效應下，全年營運可望重回成長。

濾能受半導體景氣下行、客戶遞延拉貨拖累，今年第二季營運轉虧、上半年在業外挹注下險守獲利。

展望後市，公司預期營運將在第三季落底，隨著南科新廠投產，第四季營運可望回暖，並看好明年營運可望顯著反彈。

濾能為半導體客戶提供無塵室AMC解決方案，包括AMC污染量測諮詢、污染防治工具銷售與循環經濟服務。主力產品的模組化化學濾網，主要應用於無塵室風機濾網機組（FFU），以12吋先進製程廠區為主要營運重心。

今年以來，受到全球半導體產業景氣降溫，客戶遞延拉貨導致需求減少的影響，濾能營收出現明顯衰退，累計前八個月營收為3.58億元，較去年同期衰退48.79％，由於7、8月營收仍維持低檔，市場法人預期，第三季營收有較上季持續下滑的壓力。

市場法人指出，晶圓代工龍頭台積電今年以來加速擴張CoWoS先進封裝產能，預期明年產能可望倍增，對AMC防治需求也將跟著水漲船高，有助增添濾能營運動能。

而濾能亦鎖定水下離岸風電及綠色製程相關需求商機，開發搶進新水下施工抗噪材料市場，也可望成為未來另一重要成長動能。

展望後市，濾能先前表示，由於客戶建廠進度持續推進，隨著遞延訂單逐步恢復拉貨，認為整體狀況已觸底，預期第三季營運將落底，配合南科新廠新產能開出，第四季將有所好轉。由於先進製程對AMC防治需求有增無減，認為明年營運重返成長軌道可期。