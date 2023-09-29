資通、倍力 搶財報更新商機

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企業財報法遵需求迫在眉睫，系統整合商資通（2471）及倍力（6874）搶進企業財報更新商機，可望對第四季業績有具體挹注。

金管會日前對於企業財報有兩項新規範。首先是2024年時針對上一年度（2023年），全體上市櫃年報公告時程縮短為75天內，且未來再研議縮短至60天的可行性。其次，金管會8月開始推動台版永續揭露準則，首波預計將有119家上市櫃於2026年先行實施，要求國內上市櫃公司，2026年起的IFRS永續揭露準則須包含IFRS S1及S2，即永續相關財務資訊與氣候相關揭露，換言之，企業ESG及碳盤查等結果，需與企業財報相整合。

業者表示，雖有不少大型上市櫃企業或集團，因應新法規自行撰寫財報新軟體，但中小型企業多選擇採用現成財報系統，也為系統整合業者帶來新商機。

資通總經理林聖懿表示，企業可透過軟體工具助力，加速企業自行編製財報的品質。資通的財報自編解決方案目前已在金融、科技、製造、建築、紡織、電信等行業，具有豐富的導入經驗。

倍力指出，2024年企業自編財報新政策已經倒數計時，預計第四季將有不少企業加速相關軟體的採購和導入。而倍力的智慧型財報系統，還與永續報告書結合。而加上該公司還有碳盤查軟體「碳管家」，兩項軟體可做整合。

資通及倍力在日前法說會時不約而同表示，下半年表現將優於上半年。資通前八月營收為5.24億元、年增1.24％，上半年稅後純益0.91億元、年增65％，每股稅後純益1.75元，優於去年同期0.72元。該公司解釋，第二季獲利較去年同期成長141％，主要是出售倍力持股的獲利。倍力前八月營收12.4億元、年增2.79％，上半年稅後純益0.54億元、年增22.72％。每股稅後純益為2.47元，優於去年同期的2.36元。