今年來股票基金績效 台股最威

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國內外各類型股票基金平均績效

今年已進入最後一個季度，統計今年以來國內投信發行的各類海內外股票型基金表現，其中台股基金以平均超過4成的報酬率居冠，其次為美國股票型基金平均23.6％、全球股票型基金的13％，表現最差的則為大陸A股基金，平均有近1成的跌幅。

今年以來台股波動不小，但是台股基金在經理人靈活選股下表現不俗，表現前十強的台股基金甚至平均績效逾5成以上。若以類型來看，台股科技型基金以平均逾47％的表現最為出色，一般股票型基金平均也有39.76％，各類台股基金的績效都遠勝投信發行的其他海外股票型基金。

另外，美國股票型基金表現僅次於台股基金，今年以來平均績效為23.64％；歐洲股票型基金平均報酬為12.1％、亞洲股票型也有8.18％。至於表現最差的股票型基金，則為A股與大中華股票基金。

展望第四季，群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，美國暴力升息機率已大幅下降，台股長線重返多頭看法仍不變。近期台股由於主流AI族群成交量及當沖量均有過熱疑慮下，7月下旬科技股股價開始修正，亦帶動主要股市指數回跌，加上nVidia財報及展望雖然大幅優於市場預期，但股價亦有利多不漲情形，在主要股市缺乏領頭題材的情況下，股市震盪情形延續至8月底及9月初。

接連到來的中秋節及國慶連假，台股成交量在歷經7月至8月回檔後亦持續下降，由於趨勢明確的AI族群短期仍處於修正震盪沉澱期，預期短期台股持續量縮修正整理。至於表現欠佳的陸股市場，PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，近期滬深兩市成交量跌破6000億人民幣大關，續創今年新低，反應市場仍對大陸市場復甦偏保守看法，不過，大陸官方認為支持政策已逐步實現，如8月社會消費品零售年增4.6％，增幅比7月擴大2.1個百分點，服務業指數年增6.8％，較上月提高1.1％，可見大陸經濟下行在政策托底下出現緩和。

另從企業獲利來看，第二季或為A股全年業績底部，但不乏結構亮點，下半年可望逐步改善。