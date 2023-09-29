債券基金表現不一 投資級債優 陸高收債墊底

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債券基金平均績效

今年在股市波動加劇下，加上美國升息進入尾聲，債市投資的熱度再起，不過由於美國升息終結時點不斷延後，在美國十年期公債殖利率創16年新高下，債券價格持續下跌，債券基金績效表現相對失色。

根據統計，今年以來投信發型的各類債券基金中以海外投資等級債表現最佳，年來平均上漲2.23％，高收債方面則以全球型平均上漲0.87％表現最佳，至於表現最差的則為大陸高收債，平均下跌超過1成。

群益投信表示，在市場對於通膨以及經濟復甦力道是否延續的疑慮再起之下，股市面臨技術修正壓力，使得全球股市近期再陷震盪，安全性高的避險型資產獲得市場關注，成為資金躲避市況波動的避風港。與股票相比，債券的波幅相對較低，且與股票的表現走勢相關性亦不高，以過去幾次面對市場風險時來看，美國長債避險特性獲青睞，表現抗震，美國公債長期走勢趨勢向上，加上美國債券殖利率相較其他成熟國家較有優勢，是穩健投資標配。

對於一些希望穩健投資、平衡風險回報的投資者，若在投資組合中納入投資級債，在捕捉市場增值潛力之餘，亦能降低整體投資風險。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈指出，抵押貸款的償債成本仍處於歷史低位，對美國投資級債的基本面帶來良好支撐。