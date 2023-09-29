vivo V29 5G旗艦 頂級人像自拍機

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根據研調機構TrendForce調查顯示，預估2023年手機相機模組出貨量將同步成長至46.2億顆，顯示近年消費者較過去更加重視智慧型手機的拍照與攝影性能，vivo看準市場趨勢，持續創新科技推出人像旗艦V系列，上一代V27 5G更以在台開賣10天，銷售量較前代成長近5倍的成績，穩坐vivo銷售冠軍寶座。

vivo宣布推出全新V29 5G系列智慧人像旗艦，以獨創冷暖柔光環，打造色溫可變的智慧柔光人像，讓消費者在夜間場景也能智慧取光，vivo V29 5G前置鏡頭搭載5,000萬超高畫素及自拍廣角大光圈，實現家人好友聚餐合照自拍都能呈現最美瞬間，vivo V29 5G結合東方美學設計，透過獨家3D粒子水墨工藝，宛如數千萬顆繁星粒子閃耀，打造全新湛藍「山海青」、優雅「繁星紫」外觀設計，另外更有經典「蒼穹黑」配色，12GB＋256GB建議售價16,990元、12GB＋512GB建議售價19,990元，即日起至10月31日購機可享早鳥優惠方案，10月2日起搭配各大電信指定資費V29 5G系列手機，0元起。

vivo V系列持續以極致人像拍照體驗受消費者青睞，vivo V29 5G系列憑藉獨創冷暖柔光環再創人像旗艦里程碑，vivo V29 5G擁有vivo迄今為止最大、最高規格的柔光環，外環直徑較以往增加20％，達到驚人的15.6mm，使發光面積達到普通閃光燈的20倍，光線效果更具立體感和自然感，並透過360度均勻布光，能減少面部陰暗區域，提供專業出色的補光能力，為確保每一張照片的色溫和諧統一vivo V29 5G獨創冷暖柔光環實現1,800～4,500K色溫智慧變化，能夠智慧辨識場景提供最佳色溫。

而對於光線有自我堅持的攝影專業者，vivo V29 5G更有手動無段式色溫調整，可精細調控光線，不論想要打造暖如燭光或冷如月光都能一指掌握、可隨心所欲的調節色溫，輕鬆告別模糊黑臉和光線不均的人像。