桃園首推放流水再利用 獲頒特別獎

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桃園市長張善政27日主持市政會議，接受水務局呈獻「111年度公共污水處理廠再生水建設評鑑–特別獎」。張市長表示，桃園市正在積極、快速發展，環境的保護格外重要，污水處理廠再生水更是桃園未來非常重要的建設，水務局獲此殊榮，是長期推動過程中的里程碑，同時也提醒市府未來必須持續努力。

張市長指出，因污水下水道用戶接管率還未達到國際水準，不僅必須持之以恆，更要持續加快步伐。污水下水道是看不到的建設，工程幾乎都是在地底下進行，卻是城市發展中的基本功，市府將積極推動污水下水道建設，讓桃園市民有更優質的生活。

水務局表示，市府運用全國首創放流水作為農業灌溉用水，獲內政部評鑑委員一致肯定，成為全國唯一榮獲「特別獎」的縣市，市府爭取到內政部國土管理補助，推動放流水多元再利用，以楊梅水資中心為示範場域，將家庭生活污水處理後提供農業灌溉。

水務局指出，桃園市的相關技術及經驗能夠提供全國縣市參考，全國潛在放流水可再利用量約每日100萬噸，預估每年可節省1.78座石門水庫有效蓄水量，減用3,000噸氮肥、減少2萬噸碳排，符合「農業永續、環境永續、水資源永續」三大永續，達成「民生不停供、工業不停工、農業不停耕」目標。