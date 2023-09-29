凱基銀 推外送夥伴備用金信貸

疫情期間許多人投入外送員行列，甚至以此為主要生計，也因為收入不穩定，當中不乏有資金需求的人，因沒有收入證明，無法順利取得銀行貸款。

凱基銀行瞭解非固定受薪族群遇到資金缺口上的痛點，持續與foodpanda合作，推出「外送夥伴備用金」信貸方案，除了考量外送員的工作性質，提供全程線上申請之外，外送夥伴憑外送報酬截圖便可申請小額貸款，申辦可享有前90天0.01％超低利率且免開辦費，啟用貸款再享加碼回饋200元，協助foodpanda外送夥伴快速及便利取得資金以解燃眉之急。

凱基銀行表示，根據勞動部職業安全衛生署最近一次公布的統計數據，全國外送員人數從2019年的4.5萬人、增加到2022年的14.5萬人，顯示外送人員快速成長已改變勞動市場的生態。凱基銀行表示，由於外送人員是以按件計酬，在沒有固定收入證明及缺乏信用往來紀錄的狀況下，使外送員較一般上班族更難以合法管道取得資金，而凱基銀行在疫情期間便注意到外送族群對於資金需求上的困境，早在2021年起陸續與市場上兩大外送平台合作提供貸款服務，上線至今已協助2,200位外送員取得資金，其中約40％為金融小白，具體的落實普惠金融。

凱基銀行領先業界打造創新的「外送夥伴備用金」，獨家採用專屬外送夥伴之收入認列方式，簡化申辦貸款的文件與手續，讓外送員可以從foodpanda APP截圖近一期跑單紀錄作為申辦時的財力證明文件，大幅降低申辦貸款的門檻。此外，foodpanda外送夥伴可享前90天0.01％超低利貸款，免開辦費、24小時可隨時動用、以借款天數計算利息，且提前還款免違約金等優惠的小額貸款服務，需要資金周轉時可隨時使用貸款額度。