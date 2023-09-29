00935 ETF囊括創新科技題材

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期美股回檔修正，拖累台股表現，建議投資人在股價拉回整理時，正是布局受惠長期成長趨勢較深的創新科技族群好時機。

由於物價普遍上漲，投資人對於創造額外財富的需求也隨著提高，因此，ETF受歡迎度更勝於以往，尤以熱門的高科技、AI題材更受矚目。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，市面上單一主題式ETF不免限制了一般投資人的主題投資框架，容易對產業知識涉獵不深的投資人帶來「選擇障礙」，甚至更可能形成「顧此失彼」的投資死角。

此時，野村臺灣創新科技50 ETF（00935）是以多重創新科技主題而設計的產品，特別是平常生活、工作繁忙無法時時盯盤，或是習慣利用ETF來當存股工具的投資人，00935相當值得中長線投資，這是一檔滿足普羅大眾台股投資部位「永遠創新、不褪主流」的牛市神器ETF。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，00935以創新科技為主要成分股，不集中在單一科技主題，此檔ETF目前囊括11項主題，不僅涵蓋了AI、半導體、電動車、5G、元宇宙等現下最夯概念，而且未來也會持續的納入新的科技趨勢，讓投資人不用擔心只聚焦在少數趨勢導致風險過度集中，而是透過多元布局來擁抱大行情，不定期納入未來的創新科技主題，讓投資人永遠站在趨勢浪頭上。

根據指數回溯結果，00935追蹤的「臺灣創新科技50指數」，運用FactSet的創新科技次產業分類，每年嚴選評估名單，針對市值、營收、研發費用、近四季本業是否賺錢，並參考股價動能，精選50檔符合全球創新標準的台股企業，不僅可以把握住主流龍頭股，同時也能囊括很多創新科技次產業的隱形冠軍，近5年來平均殖利率約為4.54％，勝過台灣加權指數、電子指數、台灣50指數。另外，00935追蹤指數近5年累積報酬率為199.1％，表現也優於台灣各主要指數，並且漲勢相當強悍。