合庫銀獲店頭集中結算鑽石獎

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合作金庫商業銀行榮獲112年第九屆「期貨鑽石獎」－店頭集中結算創建貢獻鑽石獎，並由董事長林衍茂出席領獎。為接軌國際金融監理趨勢，降低系統性風險及促進金融穩定，臺灣期貨交易所於111年7月25日開辦店頭衍生性金融商品集中結算業務，合作金庫商業銀行旋即申請成為首批結算會員，並積極參與本項結算業務。

合作金庫商業銀行在衍生性金融商品市場已深耕多年，參與店頭衍生性金融商品集中結算業務，與各交易對手承作之衍生性金融商品業務，可釋放原交易對手之交易額度，且依據巴塞爾資本協定（Basel III）及金融監督管理委員會「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定，交易提交集中結算後，可適用較低之風險權數計算交易對手信用風險，減輕資本計提成本。此外，亦可減少保證金模型開發與維護之負擔；另一方面，可簡化原先與不同交易對手間複雜之結算作業，有效降低交易時作業成本。

合作金庫商業銀行於開辦時即積極參與店頭集中結算業務，亦同時擔任風險管理委員會及紀律委員會之委員，未來將持續參與臺灣期貨交易所後續開辦之各項相關業務，以期能在金融市場上，配合客戶需求進而提供更多元化之金融商品，共同為店頭集中結算業務之各項風險控管及法規遵循而努力，並與其他金融同業共同強化我國金融體系之韌性。