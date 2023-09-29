大直傾斜民宅公辦都更說明會今晚展開 更新處承諾盡速啟動重建

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台北市都發局針對中山區大直街94巷民宅傾斜事件的住戶，與台北市都市更新處在今(28)日晚間舉辦「公辦都更範圍評估說明會」，依住戶後續意願決定未來重建方向，並以最快程序協助住戶重建家園；都發局局長王玉芬表示，市府是依法進行方案評估，並保障住戶權益，另市府不與民爭利，無論住戶如何選擇，均會予以協助。

在說明會上，現場25戶住戶全數到齊，都發局也向住戶提出以公辦都更方式重建範圍評估進行說明；據了解，目前已提出的重建方式原則上有3種，分別為「與基泰合建」、「受災25戶原基地公辦都更」、「受災25戶與東側儒林園社區併同辦理公辦都更」。

都發局解釋，若是傾斜民宅單一基地，考量基地面積限制，除依現行都市更新容積獎勵爭取到42％之外，並以都市計畫變更方式爭取額外專案公辦都更30％，總計72％容積獎勵；若是含附近東側鄰地範圍併同更新重建，因基地較方整且面積較大，除現行都市更新容積獎勵爭取到50％、都市計畫變更爭取額外容積獎勵30％，另再加上《土地使用管制自治條例》第80條之2的容獎20％，總計爭取100％容積獎勵。

都發局強調，市府將尊重住戶意願全力協助重建，若住戶有高度意願採公辦都更專案方式進行後續重建，將由台北市住都中心擔任實施者並公開徵求出資者、擬訂事業計畫及權利變換計畫，且以最快速度辦理審議程序及申請建照，讓受災住戶可以盡早重建家園。

另外，為了提供住戶最即時的協助，更新處也台北捷運大直站3號出口旁的「台北都更解壓說概念館」設置公辦都更諮詢站，固定於每周二、五下午2時至5時，周四下午5時30分至8時30分，由專人提供諮詢服務，亦可洽台北市政府網站「基泰大直事故政府資訊專區」的「災後重建」聯絡電話(02)2781-5696轉分機3015或3016，另後續也會再針對建築物東側及南側鄰地住戶召開說明會。

有受災戶認為，北市政府已經盡力提出條件很漂亮的公辦都更條件，但最終還是要由25受災戶投票決定要如何都更，但要超過75％的門檻才會通過，後續還會再洽詢其他建商的條件。