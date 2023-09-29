職享茶敘會 人脈拓展 業界交流 職場講座

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職享科技於九月十六日舉辦了一場引人矚目的茶敘會，主打讓職場人在輕鬆愉悅的氛圍中拓展人脈，同時邀請重量級貴賓分享專題講座。茶敘會演講貴賓陣容豪華，包括104人力銀行副總暨集團行銷長張寶玲、緯創資通策略總監黃應豪，以及職享科技合作講師吳思寧。演講主題專注於當今人力資源領域的關鍵議題。職享茶敘會成功吸引了各行業菁英參與，透過精彩的演講和互動遊戲，激發來賓們熱情互動！

張寶玲以「幫助」為核心主題，強調在職場中提供協助的重要性。她指出，求轉職者可能面臨：是否該離開現職的抉擇、職業方向的困惑、學習面試技巧等困難，他們急需他人的幫助。而在這些時刻，誰能夠伸出援手？張寶玲透過一則則真實故事，鼓勵來賓不要低估自己的力量，「我們都可以是一位Giver」，成為給予協助的那個人！

黃應豪透過豐富的職場歷練，總結出7種高績效人才的特徵。高績效的人才擁有Adaptability（調適力）、Preparation（隨時準備好的狀態）、Risk Taking（勇於承擔風險）、Forward Looking（快速適應挫折向前看）、Revision（不被過往成功束縛）、Detail（注重細節）、Make partners（夥伴合作）。黃應豪鼓勵來賓“It’s not just collaboration, it’s harmony ! It’s not merely collaborative, it’s synergistic !”（這不只是合作，而是和諧！這不僅僅是合作，而是協同合作！）

職享科技為倡導職場人發揮個人潛力，邀請蓋洛普系統優勢教練吳思寧，以科學分析的方式探索來賓的天賦。吳思寧表示，每個人都有一塊隱藏在冰山下的潛在天賦，找到與生俱來關係的天賦，再搭配後天努力，將會化天賦為自身優勢！

職享科技以經典遊戲「世界咖啡屋」為靈感，創造出一款全新的互動遊戲——「What if 互動遊戲」。What if意指「假如」，以「假如⋯，你會⋯⋯？」，一系列獨特的問題，引領來賓跳脫日常思維、思考各種情境，例如：「如果你可以擁有任何一種超能力，你會選擇什麼？」、「這個超能力能幫助到你工作的哪個部分？」共同探索職涯中的無限可能。不僅激發來賓的創意想法，也引發現場熱烈討論！

職享科技致力於提供職場人相互交流、累積人脈存摺的平台，並期許成為職場人的燈塔與避風港。這場茶敘會的精神將會持續發酵，激勵每位來賓在自己的職場中發揮更大的潛力！