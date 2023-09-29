中環贊助之台灣棋院所屬棋士許皓鋐榮獲圍棋項目首面金牌

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第19屆亞運會圍棋項目男子個人賽，在杭州舉行。男子圍棋個人賽，各國計18名棋士參賽。中華臺北由職業棋士林宇翔帶團參賽，由中環集團長期贊助之台灣棋院的所屬棋士許皓鋐及賴均輔代表參賽，許皓鋐榮獲圍棋項目首面金牌。

前六輪進行第一階段積分循環賽，積分循環賽二組的前四名，得以進入第二階段四分之一決賽(等同8強賽)，採單敗淘汰制。比賽用時為方各1小時，讀秒30秒3次。

台灣圍棋最高段職業九段棋士許皓鋐，職涯累計28冠，曾獲2019、2020年度四冠王，2021年度五冠王，2022年度八冠王。其於第一階段積分循環賽中，先後戰勝李毯愷（馬來西亞）、沈彥亨（中國澳門）、陳志軒（中國香港）、芝野虎丸（日），經過三日六輪賽後，許皓鋐及賴均輔於中華台北於第19屆亞運會圍棋項目男子個人賽，均名列分組前四名，攜手晉級四分之一決賽(8強賽)。其中許皓鋐以4勝2負戰績名列分組積分循環賽第三名，而賴均輔名列分組積分循環賽第四名。

第二階段四分之一決賽(8強賽)至決賽賽事，晉級八強賽的棋士，除了許皓鋐九段及賴均輔八段以外，分別為申真諝（韓）、楊鼎新（中）、芝野虎丸（日）、柯潔（中）、朴廷桓（韓）及一力遼（日）。自四分之一決賽至決賽均採單敗淘汰制。

許皓鋐於第19屆亞運會圍棋項目男子個人賽第二階段，分別戰勝朴廷桓（韓），以及目前世界圍棋等級分第一人韓國申真諝九段，晉級冠亞軍賽。最終持黑3／4子勝中國柯潔九段，榮獲第19屆亞運會圍棋項目男子個人賽冠軍，為中華台北隊奪下亞運圍棋項目首面個人賽金牌，締造台灣圍棋史上新的里程碑。