陸景氣漸回暖且續推刺激政策 Q4 GDP增長有望加速回升

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大陸經濟在8月持續回緩，短期看到生產、消費、投資數據均邊際改善，政策利多的新興行業生產繼續表現亮眼，暑期經濟對7、8月對消費需求有較好的支撐。

大陸8月官方製造業PMI 49.7，較上月升0.4個百分點，優於季節性並連續三個月上升。其中8月新訂單指數50.2，月增0.7個百分點，為4月以來首次重回擴張區間，8月產成品庫存47.2、原材料庫存48.4，分別月增0.9個百分點、0.2個百分點，也都是連續第二個月改善。8月工業增加值年增率從前一月的3.7％回升至4.5％，剔除基數影響後四年年化平均增速從前一月的4.7％升至4.9％，生產邊際回暖。

從結構上來看，政策利多的新興行業如電氣機械、汽車和電子設備等仍保持最快增長，這與前幾個月表現一致，是生產的主要支撐，能源開採行業則主要受益需求修復、價格回升，帶動企業盈利有所增加。

8月服務業生產指數年增6.8％，較前一月的5.7％有所改善，剔除基數影響後的四年年化平均增速與前一月基本持平。暑期出行、旅遊等需求的增加，帶動住宿和餐飲業、交通運輸業增速維持高位，不過房地產、金融業等部分服務業表現平淡。

在消費方面，8月社會消費品零售總額年增4.6％，較前一月的2.5％提高2.1個百分點，剔除基數效應後的四年年化平均增速為3.2％，也較前一月的3.1％小幅改善。從季調月增率來看，7月社零月增率為0.31％，月增速由負轉正。

從分項來看，餐飲收入的增速為12.4％，雖然邊際回落但仍有一定支撐，和交通運輸數據結合看，暑假經濟對7、8月均有較大的短期支撐，與聚餐宴請相關的飲料煙酒、與休閒娛樂相關的體育娛樂用品等增速也都較高，地產鏈品類如家具、家電等表現相對疲弱。另外，8月大陸較多雷雨大風、暴雨等極端天氣的影響，也對線下服務和商品消費有一定拖累。

就業方面則小幅改善，8月城鎮調查失業率和31個大城市城鎮調查失業率分別為5.2％和5.3％，較前一月各下降0.1個百分點，大陸國家統計局在新聞發佈會上也提到「青年人就業在8月份出現明顯改善」。

在地產行業方面，8月下旬至9月初各地購房限制鬆綁政策密集推出，有望推動地産需求逐漸回穩。8月底大陸官方將全國首付比下限統一訂為首套房20％、二套房30％，全國貸款利率下限也將統一訂為首套房為貸款基準利率（LPR）減20個基本點、二套房LPR加20個基本點，將有效帶動一線城市的首付比及房貸利率下調。

8月底起政策也積極推進「認房不認貸」，一線城市北、上、廣、深皆跟進，有助因異地工作而在常住地購屋受限的剛性需求，也有助首套置換的改善性需求釋放。9月初以來南京、天津等多個二線城市皆已優化或取消「限購、限售」。

另外，官方也持續推動存量房貸利率的下調，將能有效降低居民房貸利息負擔、刺激居民消費復甦。

在貨幣政策端，中國人民銀行宣布於9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，保持流動性合理充裕，顯示人行在美元走強造成人民幣匯率壓力較大的背景之下，仍將保持充裕的流動性，保持信貸合理增長，當前穩健寬鬆政策仍將持續。

經過第二季的增長放緩後，大陸經濟增速在7～8月已經重新回升，而來自政府端的經濟支持政策其實多數在8月下旬至9月初才密集推出，因此隨著政策效果逐漸顯現，有望在第四季進一步推動大陸經濟再加速增長。接下來大陸經濟復甦的關鍵，一個是看房地產政策落地後的效果，另一個是看廣義財政對經濟的支持力度。

（文／群益中國新機會基金經理人 王柏強）