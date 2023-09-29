英特爾創新日秀AI技術 Meteor Lake 能趕超台積、三星？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國半導體巨人英特爾（INTC）上周在加州聖荷西舉辦一年一度的創新日活動，重磅推出首款採用Intel 4技術的處理器Meteor Lake，執行長基辛格預言「矽經濟」將隨AI熱潮爆發，看好規模達5740億美元的晶片產業，將為全球科技業帶來約8兆美元產值！但對於英特爾AI新品齊發，市場卻反應冷淡，單周股價重摔10%，到底怎麼了？

Intel 4製程亮相 協助邁向AI PC時代：

英特爾首次採用新的Intel 4製程技術，打造名為「Meteor Lake」次世代Core Ultra 處理器，並配備NPU AI引擎，能在筆記型電腦上執行生成式AI聊天機器人，搭載Meteor Lake的個人電腦（PC）跟筆記型電腦將在12月14日問世。

最先進製程打造Lunar Lake處理器：

這款預計明年發佈的處理器，採用讓晶體管變更小的A18製程技術,，並採Foveros封裝技術，大大提升處理器效能。

全球首款UCle連接晶片處理器Pike Creek：

該晶片由英特爾以 Intel 3 製程技術所製造的 UCIe IP小晶片，以及台積電為矽智財大廠新思科技（SNPS）製造的UCIe IP小晶片組成，兩者透過英特爾EMIB先進封裝技術進行連接。

全球首款先進封裝用玻璃基板：

創新日前夕，英特爾搶先台積電，拋出全球首款先進封裝用玻璃基板，此技術將使單一封裝納入更多的電晶體，並繼續推進摩爾定律，最快於2026年量產，期望2030年可達到單一封裝內，容納1兆個電晶體目標。

上述新品與最新技術的發表，可看出英特爾對創新的承諾，以及維持產業領先地位的努力，英特爾正持續推進「四年五節點」製程開發計畫，其中Intel 7已大量生產，Intel 4也即將量產，Intel 3則有望在今年底實現，開啟埃米時代的Intel 20A，以及最先進的Intel 18A製程則分別在明年上半年跟下半年開始推進。

英特爾強推「四年五節點」與台積電競爭又合作，但科技媒體《Overclocking.com》報導指出，Meteor Lake處理器的生產，攸關英特爾能否一方面堅定推動「四年五節點」製程計畫，並在先進製程上趕超台積電跟三星，而這一目標又跟如何突破物理限制、小型化未來以及贏得訂單與研發支出密切相關。

雖然節點數量在過去數十年不停下降，但像是嵌入處理器的靜態隨機存取記憶體（SRAM），在縮小尺寸上已達極限，且即便英特爾有能力使用上述製程生產，若想超越台積電，還須提升產能並建立半導體設計程式庫，就像台積電跟新思科技、益華電腦（CDNS）和西門子等半導體設計軟體商形成的生態系統，但最重要的是，想在晶圓代工領域獲得成功，英特爾還須懂得如何搶到客戶訂單，畢竟台積電稱霸該領域主要原因之一便是不跟客戶競爭。

此外，小型化也代表研發設備上的龐大支出，艾司摩爾（ASML）生產的EUV光刻機一台要價1.5億歐元，新一代的高數值孔徑EUV機台價格超過3億歐元，最貴的Hyper NA甚至要價至少3.5億歐元。

英特爾看好矽經濟 Meteor Lake產值上看千億美元

儘管英特爾在創新日上意氣風發地亮相新技術，但市場反倒聚焦資料中心晶片過剩問題，分析師在創新日後也未上調股票目標價，平均預測股價為每股36.23美元，只比上周五（22日）收盤價34.18美元多出6%，並維持「持有」的中立評等，摩根士丹利分析師Joseph Moore更認為創新日活動欠缺重大驚喜，導致英特爾上周連日收黑，周線挫跌逾10%。

不過，隨著英特爾將PC帶入AI時代，加上國外科技媒體《PCWorld》最新報導指出，英特爾執行副總裁Michelle Johnston Holthaus證實，Meteor Lake明年將用於桌上型電腦，為何今年僅用於筆電雖未說明，但隨著應用範圍擴大，千億美元產值可期，目前除宏碁外，全球最大PC製造商聯想今年秋天將發表首批搭載Meteor Lake的AI PC，惠普跟戴爾明年也將推出，一旦AI PC逐漸普及，英特爾在PC及筆電CPU領先地位將進一步鞏固，進而搶食更多「矽經濟」商機。