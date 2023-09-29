台灣純網銀陷虧損陰霾 信評機構估明年無增資需求

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（中央社記者蘇思云台北29日電）台灣3家純網銀截至上半年累計虧損達新台幣65.84億元，外界關注明年是否有增資需求。惠譽信評分析，LINE Bank去年跟今年上半年相比，虧損狀況明顯縮小，樂天則採謹慎策略，以2家純網銀6月底資本適足率來看，LINE Bank跟樂天明年應無增資需求。

台灣共有3家純網銀，分別為樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）與將來銀行，樂天銀、LINE Bank在2021年先後開業，將來銀行在2022年3月開業，各家營運時間介於1年半到2年半左右。

金管會資料揭露，台灣3家純網銀目前均尚未擺脫虧損狀態，截至今年6月底，將來銀行累計虧損達28億元，其次是LINE Bank累計虧損為21.93億元，再來是樂天銀行累計虧損達15.91億元。

外界關心純網銀財務狀況仍呈虧損，業者原預期開業5年損益兩平是否有機會達成。惠譽信評台灣分公司副總經理陳怡如告訴中央社記者，純網銀開業初期需投入人力、建置系統等成本，加上獲客成本等，如何擴大客戶數、增加客戶對產品貢獻度等，營運上本來就需要一定時間。

如果從亞洲國家純網銀發展來看，陳怡如表示，平均而言，多數需4到5年才會損益兩平，以日本樂天銀行為例，開業初期也花費7年才達到損益兩平。

金管會主委黃天牧近日立法院受訪時提到，申請純網銀營業執照時，3家都預估開業後要達損益兩平需時5年，看純網銀本身企圖心、策略及競爭力，應該至少有1家可在開業5年內達到損益兩平，「不必對純網銀過度悲觀」。

陳怡如表示，惠譽評估跟金管會預期接近，預估至少1家純網銀有機會在2年後達到損益兩平。

純網銀開業時間、策略有所不同，也反映在目前數位存款帳戶數上。根據金管會今年6月底統計，LINE Bank達157.1萬戶、將來銀為31.7萬戶、樂天銀為17.1萬戶。

銀行法第64條明定，當銀行虧損逾資本1/3時，必須在一定期限內增資補足資本，LINE Bank、將來銀分別在去年5月、今年8月底宣布減增資，外界關注樂天銀、LINE Bank明年是否還可能有增資需求。

LINE Bank對此僅回應，目前沒有任何增資規劃。作為樂天銀大股東的國票金也說，樂天銀經營上有盡量降低費用與成本，估明年、後年都還沒有增資的急迫性，若樂天銀真的有增資需求，國票金也會全力支持。

陳怡如說，3家純網銀策略不同，LINE Bank獲客上較積極，也是最早減增資的純網銀，不過比較去年全年跟今年上半年稅後淨損金額已明顯縮小，LINE Bank去年全年淨損20億元，今年上半年已縮小到淨損5.72億元，這也反映快速獲客後，放款上獲得淨利息收入的助益。

陳怡如表示，樂天銀獲客策略上較謹慎，整體客戶數雖然較少，但也是目前累計虧損最少的一家。若以公開資訊來看，LINE Bank跟樂天銀今年6月底資本適足率分別為33.65%跟103.5%，都遠高於法規的10.5%，明年應沒有增資需求。